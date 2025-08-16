València recoge cerca de 7.000 toneladas de muebles y enseres durante el primer semestre de 2025

VALÈNCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través del Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos, ha recogido 6.828 toneladas de enseres, muebles y otros trastos en 129.319 puntos de la ciudad durante el primer semestre de 2025. Esta cifra supone un 20 por ciento más que lo recogido en el mismo periodo de 2024.

El concejal de Limpieza y Recogida de Residuos, Carlos Mundina, ha destacado "la importancia de concienciar e informar a la ciudadanía que quiera deshacerse de enseres, muebles o trastos de que lo haga a través del teléfono de información municipal 010, de la web del Ayuntamiento o la app".

De este modo, se concerta una cita con el Servicio, que es gratuito, y que recogerá el enser en la dirección facilitada, con lo que se evita que hayan residuos en las islas de contenedores, que "provocan malestar cuando no se puede acceder a los propios contenedores y dan mala imagen", ha indicado el consistorio en un comunicado.

El porcentaje actual de la población que avisa al Ayuntamiento para la retirada de muebles o enseres se sitúa en un 35,22%, es decir, casi tres puntos más, ya que de enero a junio de 2024 un 32,75% de ciudadanos y ciudadanas comunicaron la retirada, lo que supone un incremento en el uso de este servicio de 13,87%.

En este sentido, el edil ha mostrado su "satisfacción", pero ha indicado que "aún queda mucho camino que recorrer, porque el número de vecinas y vecinos que usa este servicio es demasiado bajo". "Seguiremos con campañas de concienciación, ya que nuestro objetivo es que usen este servicio municipal que es muy cómodo, fácil de solicitar y funciona con gran eficacia", ha subrayado.

Además, ha apuntado que todos los avisos que se reciben pasan a formar parte de un itinerario ordenado para su recogida. "En cambio, aquellos muebles que se abandonan en las ubicaciones de contenedores dificultan la limpieza y recogida de residuos y su retirada consume una gran cantidad de medios y recursos públicos", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que "todos los ciudadanos y ciudadanas, y quienes visitan València, tenemos que actuar de manera responsable para que la limpieza de la ciudad sea una realidad".

Las personas que soliciten el Servicio Gratuito de Recogida de Muebles y Enseres deben facilitar la dirección y el número de enseres a recoger y sacarlos a la calle, junto al portal sin que molesten al paso, el día y a la hora indicados. Asimismo, recibirán un número para anotarlo en un papel y pegarlo en los muebles que se quieren retirar.