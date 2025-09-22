València recuerda a Lorena Palau con la rotulación con su nombre de la plaza de La Rambleta

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València recordará este miércoles a Lorena Palau con la colocación de la placa que lleva su nombre en la explanada situada frente a La Rambleta, centro del que fue directora cultural durante ocho años. La decisión fue aprobada el pasado mes de febrero por la Comisión de Bienestar Social, Educación, Cultura y Deportes del consistorio, a raíz de la propuesta presentada por la Asociación de Vecinos de San Marcelino y la Unió Musical l'Horta del barrio tras el fallecimiento de Palau, en diciembre de 2022.

La iniciativa que contó con el respaldo de la entonces concejala de Acción Cultural, Maite Ibáñez, y ha sido finalmente materializada por el actual equipo de gobierno, con José Luis Moreno al frente del área. Numerosas entidades vecinales del barrio se sumaron también a esta petición, según ha informado Rambleta en un comunicado.

Con este gesto, la ciudad rinde homenaje a Lorena Palau, bajo cuyo liderazgo, el centro cultural vivió una etapa "de gran impulso" e inauguró en València "una forma inédita de vivir y consumir cultura, con nuevos formatos y una programación ecléctica, innovadora, contemporánea e inclusiva".

Ese mismo miércoles por la tarde, a las 19.00 horas, La Rambleta celebrará un acto conmemorativo abierto al público en la explanada frente al centro que llevará el nombre de su exdirectora: 'Plaza Lorena Palau (gestora cultural)'.

La velada contará con la actuación de un grupo de músicos que interpretará canciones de Silvio Rodríguez, uno de los artistas preferidos de Lorena Palau. La actual responsable del centro, Rocío Huet, continúa el proyecto cultural iniciado por su predecesora, "manteniendo el compromiso con la contemporaneidad, la apertura de horizontes y la inclusión del talento en todas sus formas".

"La fuerza de La Rambleta reside en su capacidad de convocar y entrelazar disciplinas, miradas y públicos diversos, generando un espacio vivo en el que las artes dialogan entre sí y con la sociedad", apunta el centro, que añade que, gracias a la labor iniciada por Lorena Palau, "sigue siendo un referente cultural imprescindible, un lugar donde la creación se convierte en experiencia compartida y motor de transformación colectiva".

Con este homenaje darán comienzo las fiestas del barrio de San Marcelino, que cada año reúnen a vecinos y vecinas en torno a una amplia programación cultural, festiva y participativa.