València recupera el Festival Internacional de Pirotecnia en la víspera del 9 d'Octubre

Archivo - Imagen del disparo de un castillo de fuegos artificiales - ARMANDO ROMERO/JCF - Archivo

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

València recupera el próximo 8 de octubre el Festival Internacional de Pirotecnia, una de las grandes citas de la ciudad con la pólvora, que volverá a celebrarse en la víspera del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, y cuya última edición tuvo lugar en el año 2023.

"La recuperación del Festival Internacional de Pirotecnia responde al compromiso de reforzar la presencia de la pirotecnia dentro del calendario festivo valenciano", ha subrayado en un comunicado el concejal de Fallas, Santiago Ballester.

El puente de Montolivete será el escenario de una noche de pólvora que reunirá dos de las "grandes tradiciones pirotécnicas europeas: la italiana Pirotecnica San Pio abrirá el festival a las 23:30 horas, mientras que la valenciana Caballer FX tomará el relevo a las 23:59 horas, y pondrá el "broche final" a la víspera del 9 d'Octubre. "Dos países, dos firmas y dos espectáculos para recuperar una gran noche internacional de pólvora en València", ha recalcado el concejal.

Pirotecnica San Pio llegará a València desde el sur de Italia, donde nació como una pequeña empresa familiar en la provincia de Foggia. Su historia está marcada "por una pasión por el arte pirotécnico transmitida de generación en generación, y por una evolución en la que tradición, investigación y nuevas tecnologías han ido siempre de la mano", ha detallado el consistorio.

Desde sus raíces italianas, Pirotecnica San Pio ha ido consolidando progresivamente una trayectoria internacional que ha llevado sus creaciones a países y continentes de todo el mundo. Tal como se ha subrayado desde la organización del festival, la firma representa "una manera de entender la pirotecnia estrechamente vinculada a la tradición, la artesanía y la excelencia del made in Italy, combinadas con una clara vocación internacional".

Su presencia en València cobra especial relevancia en un mes en el que la ciudad se convertirá en "punto de encuentro internacional" del sector pirotécnico con la celebración del XX International Symposium on Fireworks, ha indicado el consistorio.

PROPUESTA DESDE LA TRADICIÓN VALENCIANA

Posteriormente, a las 23:59 horas llegará el turno de Caballer FX, que cerrará el Festival Internacional de Pirotecnia con una propuesta concebida "desde la tradición valenciana". El diseño seguirá la línea característica de la empresa: un espectáculo variado, original y de marcado carácter valenciano, con artificios de elaboración propia fabricados expresamente para este espectáculo, que contará con aproximadamente 2.000 órdenes de disparo, 4.000 unidades de artificios pirotécnicos y 1.000 kg de masa reglamentada, distribuidos a lo largo de unos 17 minutos de duración.

Durante el espectáculo podrán contemplarse efectos como rayos de color, grandes descargas de palmeras, cambios de color, intermitentes, cometas y carcasas de efectos de estilo valenciano, combinados en diferentes secuencias y composiciones a lo largo del disparo.

Caballer FX representa una tradición familiar que se remonta al año 1877, y que, generación tras generación, continúa vinculada a la fabricación, el diseño y el disparo de fuegos artificiales.

SIMPOSIO

La recuperación del Festival Internacional adquiere este año un "significado especial" al producirse a las puertas del XX International Symposium on Fireworks, que se celebrará en València del 12 al 16 de octubre de 2026 y reunirá a profesionales, empresas y especialistas del sector procedentes de distintos países.

"La celebración del Symposium, pocos días después del Festival Internacional, reforzará la proyección de València como punto de encuentro de la pirotecnia y permitirá enlazar una de las grandes citas populares de la ciudad con un encuentro profesional de dimensión internacional", ha señalado Ballester.