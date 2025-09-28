València refuerza su apoyo a las pedanías afectadas por la dana con cursos gratuitos de inglés para jóvenes

Archivo - Varias personas realizan labores de limpieza tras el paso de la dana por La Torre (València), a 30 de octubre de 2024 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Familia, Juventud e Infancia, pone en marcha, a partir del 29 de septiembre, cursos gratuitos de inglés dirigidos a jóvenes, que se desarrollarán en Castellar-l'Oliveral y se prolongarán hasta junio de 2026.

Con esta medida, se refuerza el "compromiso" de la Concejalía con la formación y el apoyo a las familias de las pedanías afectadas por la dana del pasado 29 de octubre, y "se suman nuevas oportunidades educativas" a las ya iniciadas el pasado 15 de septiembre, como son el servicio de acompañamiento psicofamiliar y las actividades de refuerzo educativo, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La oferta de idiomas contempla formación en nivel B2 de inglés, con dos modalidades: 'Speaking', que se ofrecerá los martes y jueves de 17.00 a 19.00 horas; mientras que el curso teórico se dará los lunes y miércoles de 17.00 a 19.00 horas.

Estas clases tienen como objetivo proporcionar a los jóvenes una preparación "sólida" en un idioma "clave" para su futuro académico y profesional.

La concejala de Familia, Juventud e Infancia, Mónica Gil, ha subrayado que "la incorporación de los cursos de inglés supone un paso más en un programa que quiere estar presente en el día a día de las pedanías de València, aportando soluciones prácticas y de calidad". "Es una forma de transformar la dificultad en una oportunidad para seguir avanzando", ha afirmado.

"Todas estas iniciativas forman parte de un esfuerzo continuado para dar respuesta a las necesidades surgidas en las pedanías afectadas por las inundaciones del 29 de octubre de 2024. El objetivo es ofrecer a los jóvenes herramientas formativas que les ayuden a crecer y, al mismo tiempo, acompañar a las familias en un proceso de recuperación que no es solo material, sino también emocional y educativo", ha concluido la edil.