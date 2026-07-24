València registra la noche más cálida de su historia con una mínima de 27,5 grados e iguala los récords de 2022 y 2023

Archivo - Una persona sentada en una toalla en la playa durante la cuarta ola de calor del verano, a 22 de agosto de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha registrado esta noche una temperatura mínima de 27,5 grados, lo que la sitúa como la noche más cálida desde que hay registros, empatada con el 13 de agosto de 2022 y el 20 de julio de 2023, según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Ha sido una noche tórrida generalizada en toda la Comunitat Valenciana y la mínima más elevada se ha dado en el observatorio del Aeropuerto de València, con una mínima de 28,1 grados. El aeropuerto también se ha vivido la noche más cálida desde que existen registros, superado los 27,1 grados del 27 de julio de 2022.

Además, la humedad ha sido altísima, del 90 % durante casi toda la noche en València, ha destacado Aemet en X. Se han dado valores similares o incluso más altos en otros observatorios costeros. Con esas temperaturas y humedades tan altas, la sensación de calor (heat index) ha estado casi toda la madrugada entre 34 y 36.

La ciudad encadena su duodécima noche tórrida consecutiva --cuando se registran mínimas nocturnas superiores a 25 ºC-- y acumula trece en el total del mes.

En el observatorio de Castelló de la Plana es la undécima consecutiva, en total 12, mientras que en el observatorio de Alicante se han registrado hasta hoy diez.

Las mínimas más elevadas de la noche se han situado primero en el aeropuerto y después en el Tancat de Mília de l'Albufera, con 27,8 grados; en la ciudad de València (27,5 ºC), en Sagunt, con 27,3 y en Miramar con 27,1 ºC (Valencia).

Le siguen los registros de Novelda (Alicante), con 26,7 ºC; Oliva (Valencia), con 26,6 grados; Zarra (Valencia), con 26,5 ºC; Xàbia (Alicante), con 26,5 ºC; Castelló de la Plana (Castellón), con 26,1 ºC; Alicante (Alicante), con 26,0 ºC; Xàtiva (Valencia), con 25,9 ºC; Alcoi (Alicante), con 25,8 ºC; Orihuela (Alicante), con 25,8 ºC, y Torreblanca (Castellón), con 25,5 ºC.