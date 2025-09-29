València sigue la evolución del temporal con la vista puesta en las pedanías del sur y pide evitar desplazamientos

Catalá en la reunión del Cecopal - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València sigue la evolución del temporal de lluvias con la vista puesta en las pedanías del sur --el Perellonet, Perelló y El Palmar--, donde se ha dispuesto un operativo "importante" de Policía Local y Bomberos, con dos bombas preparadas en una jornada en la que se han abierto cinco de las nueve compuertas de El Perellonet, para controlar los niveles de agua.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha informado esta tarde de la evolución de la situación tras una reunión del cecopal. "Tenemos ya coordinado todo el operativo; estamos sufriendo en este momento por las lluvias, especialmente en las zonas de las pedanías del sur", ha exlicado, antes de desplazarse hacia El Perellonet.

Catalá ha subrayado que el Ciclo Integral del Agua les ha trasladado que se está trabajando "con normalidad" y desaguando a través de las compuertas, "pero sí es verdad que estamos especialmente atentos a la zona de las pedanías del sur en este momento", ha admitido.

Según la alcaldesa, el temporal "o se puede ir hacia el mar o puede venir a la ciudad en las próximas horas", por lo que se mantiene la recomendación de que no haya desplazamientos "que no sean estrictamente necesarios en València" y ha pedido a la ciudadanía que siga "los canales oficiales".

"La ciudad está atendida por más de 370 efectivos entre policías, bomberos, personal de Ciclo Integral del Agua; todos están trabajando en activo con varios recursos asistenciales en marcha; con varias unidades yendo por la ciudad por si hay alguna persona que precisa también dormir en alguna de las instalaciones o recursos asistenciales previstos por el Ayuntamiento", ha dicho.

València retoma las clases este martes al rebajarse la alerta a naranja, salvo en las zonas donde se ha suspedido la actividad docente: fachada marítima, zonas dana e inundables según el Patricova. En total, afecta a 50 centros.

Los pluviómetros municipales han llegado a medir 102 l/m2 en la Edar del Perellonet, 45,10 en El Saler Grandes Vias: 25,80 l/m2