València suspende Expojove y todas las actividades municipales al aire libre este domingo por la alerta de lluvias

Expojove 2025. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, tras la activación por parte del Centro de Coordinación de Emergencias y Aemet de la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas para mañana domingo 28 de diciembre, ha decidido suspender Expojove y todas las actividades municipales al aire libre de la jornada.

El consistorio ha activado una serie de medidas que incluye el cierre de parques y jardines de la ciudad. Se prohíbe el acceso al Jardín del Turia y se recomienda no transitar por el Bosque de La Devesa. Igualmente, se cierran los cementerios.

Asimismo, se paralizan las actividades al aire libre organizadas por la Fundación Deportiva Municipal, al igual que el Mercado de la Plaza Redonda y Rastro, así como mercados extraordinarios.

También quedan suspendidas todas las actividades municipales al aire libre de mañana domingo 28 de diciembre de con motivo de las fiestas navideñas. Entre otras, Expojove, la Pista de hielo, el carrusel de la Plaza del Ayuntamiento, la Noria de plaza San Agustín, el Paje Real, La Central, Taller de Navidad, Yincana en la Devesa, conciertos y talleres de València Music City, Visit València y Turismo.

Por último, el Ayuntamiento señala que desde esta misma noche se activa el CAES de Emergencia Climática del Carmen que se suma a los ya abiertos a diario de CAES Santa Cruz de Tenerife y CAES Benimaclet.