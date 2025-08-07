Valencia.- UPV y Mercavalència UPV reducen el desperdicio alimentario con una plataforma solidaria

La UPV y Mercavalència UPV reducen el desperdicio alimentario con una plataforma solidaria - UPV

'Redona' ha logrado recuperar más de una tonelada de alimentos solo en el mes de junio

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV), en colaboración con Mercavalència, ha desarrollado una plataforma que impulsa "un cambio estructural en la gestión de los excedentes alimentarios, con especial atención a su recuperación para fines solidarios".

Mediante esta iniciativa, enmarcada dentro del proyecto 'Redona' y financiada por la Misión Climática València 2030 con el apoyo de València Innovation Capital, se pretende recuperar estos excedentes --especialmente frutas y verduras-- para su donación, favoreciendo una economía circular y solidaria.

Coordinado por el catedrático de Economía Aplicada Norat Roig Tierno, el proyecto ya está mostrando resultados significativos. A día de hoy, más del 22% del volumen del mercado hortofrutícola de Mercavalència está presente en la plataforma Redona, que ha logrado recuperar más de una tonelada de alimentos solo en el mes de junio de 2025. "Se estima que el mercado, compuesto por más de 50 mayoristas, podría recuperar hasta 2.000 toneladas de excedentes al año", asevera el profesor de la UPV.

'Redona' conecta los excedentes de proveedores mayoristas de Mercavalència con entidades sociales como Casa Caridad, permitiendo registrar los productos, publicitar su disponibilidad y organizar su recogida.

De este modo, se aporta transparencia, eficiencia y trazabilidad a todo el proceso, generando beneficios tanto para los mayoristas como para las organizaciones sociales y las personas en situación de vulnerabilidad.

"Redona facilita a los mayoristas una gestión más eficiente de sus excedentes y les permite cumplir con la legislación vigente en materia de desperdicio alimentario. Además, brinda la posibilidad de gestionar la documentación necesaria para acceder a ventajas fiscales por donación", señala Francesc J. Cervera Ferrer, doctor en Economía Agroalimentaria e investigador del proyecto.

Desde el ámbito social, la plataforma permite una canalización más eficaz de los alimentos aptos para el consumo, mejorando su acceso para quienes más lo necesitan.

También garantiza el cumplimiento normativo en prevención del desperdicio, gestión de residuos y fomento de la economía circular, contribuyendo así a un sistema alimentario más justo y sostenible.

"Participar en este proyecto nos supone ser un poco más conscientes de los desperdicios que genera la empresa", añade Raquel Domingo, de Frutas Domingo Antoni, usuaria de Redona.

IMPACTO EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA

El impacto de 'Redona' se extiende también al conjunto de la ciudad. "La herramienta contribuye a reducir significativamente la huella hídrica y de carbono de València, mejora la calidad nutricional de la población y transforma los hábitos de gestión del principal hub agroalimentario de la Comunitat Valenciana", afirma José María García Álvarez-Coque, catedrático de la Etseamn-UPV y participante en el proyecto.

Redona no solo mejora el funcionamiento interno de Mercavalència: representa un modelo escalable y replicable que responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el ODS 2 'Hambre cero', el ODS 11 'Ciudades y comunidades sostenibles' y el ODS 12 'Producción y Consumo responsable'.

"Con esta iniciativa, la UPV, Mercavalència y Casa Caridad demuestran que la tecnología, la innovación y el compromiso social pueden converger para construir sistemas alimentarios más justos, resilientes y sostenibles", concluyen desde la UPV.