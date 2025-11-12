El valenciano David Antich reúne a músicos en un concierto benéfico en el Palau para investigar contra la leucemia

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El flautista valenciano David Antich ha impulsado un concierto benéfico de música barroca, para el que ha reunido a músicos internacionales y solistas de prestigio, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación contra la leucemia.

La actuación, que lleva por título 'Música per a la vida', tendrá lugar en la Sala Rodrigo del Palau de la Música de València el próximo domingo 23 de noviembre a las 19.00 horas, ha señalado la organización en un comunicado.

El evento está impulsado por el flautista valenciano David Antich quien, tras superar una leucemia en el año 2022, quiere dar las gracias a todos aquellos que colaboraron en su curación, así como concienciar de la necesidad de invertir más en investigación.

Junto a Mediterrània Consort --el grupo que dirige Antich--, actuarán numerosos músicos internacionales y solistas de prestigio, como las sopranos Èlia Casanova y Aurora Peña, el pianista Carles Marín, la violonchelista Maite García y el grupo La Regalada.

Todos ellos han querido sumarse a esta causa con el objetivo de apoyar la investigación hematológica que se desarrolla en el Hospital Clínico Universitario de Valencia y en INCLIVA (Instituto de Investigación Sanitaria), "centro que hizo posible la recuperación del flautista valenciano".

"Este acto nace como un gesto de gratitud hacia los profesionales sanitarios, investigadores y equipos asistenciales que, con dedicación, conocimiento y humanidad, trabajan día tras día para avanzar en el tratamiento del cáncer de la sangre. Al mismo tiempo, es también un llamamiento colectivo a la concienciación y al apoyo social a la investigación, que continúa siendo imprescindible para salvar vidas", ha recalcado Antich.

En cuanto a la elección del programa que se podrá escuchar en el Palau, también tiene una razón, ya que "la música barroca, con su capacidad para expresar la alegría y el dolor, la luz y la sombra, constituye un medio privilegiado para narrar el viaje emocional que supone una enfermedad grave: la incertidumbre, la fragilidad, la esperanza y el renacer". "En este concierto, la música se convierte en un espacio de recuerdo, celebración y mirada hacia el futuro", ha comentado Anrich.

El programa incluye obras de los siglos XVII y XVIII de compositores como Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula, Jean-Baptiste Lully, Riccardo Broschi, Michel Richard Delalande y Marc-Antoine Charpentier, autores emblemáticos de la música barroca.

Las entradas, que tienen un precio único de diez euros, pueden adquirirse a través de la web del Palau de la Música. Además se ha habilitado una Fila Cero para aquellas personas que no puedan acudir al concierto pero quieran colaborar con la causa. La totalidad de los fondos obtenidos se destinará al Grupo de Investigación en Síndromes Linfoproliferativos del Hospital Clínico - INCLIVA, dedicado al desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y a la mejora del diagnóstico y tratamiento de las neoplasias hematológicas.

Además de todos los artistas que participan en este concierto, el evento cuenta con el apoyo del Palau de la Música de València, el Ayuntamiento de València, la Fundación Josep Carreras y la Asleuval.