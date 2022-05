Los valencianos elegirán la Mejor hamburguesa de España en el III festival gastronómico The Champions Burger

Archivo - Hamburguesa The Fitz

Archivo - Hamburguesa The Fitz - THE CHAMPIONS BURGER - Archivo

VALENCIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de establecimientos presentarán sus mejores propuestas culinarias en la III edición del festival gastronómico The Champions Burger, que se celebrará del 2 al 5 de junio y del 9 al 12 de junio en el estadio Ciutat de València.

En este evento, "el primero de este tipo que se realiza en el césped de un estadio de fútbol", los valencianos serán los encargados de elegir la Mejor hamburguesa de España", destaca la organización en un comunicado.

La cita dará a conocer "las propuestas más sorprendentes e innovadoras de un plato que cada vez tiene más seguidores en la ciudad, debido no solo a la proliferación de locales de restauración, algunos clasificados en los principales ránquines nacionales, sino también por la modernización del producto en variedad y calidad".

The Champions Burger 2022 reunirá a las 20 mejores hamburgueserías de toda España, seleccionadas entre un total de más de 100 propuestas, según el influencer Joe Burgerchallenge.

Cada hamburguesería, subida a un food truck, ofrecerá una carta con deliciosas y originales propuestas entre las que se encontrará la hamburguesa que presentará a The Champions Burger. Y todo en un mismo recinto, el estadio Ciutat de València. El resultado se decidirá el sábado 11 de junio a las 20:00 h.

Desde las 12 del mediodía y hasta las 12 de la noche, los asistentes podrán degustar hasta 75 tipos de hamburguesas gourmet, desde las más clásicas, hasta las más innovadoras, creativas, vanguardistas y de autor, todas con las mejores carnes seleccionadas certificadas, panes artesanos y productos frescos de primera calidad.

En esta tercera edición, siguiendo el formato festival, el público podrá adquirir una pulsera por valor de 5 euros que incluye dos consumiciones o bien adquirir una por valor de 12,50 euros, que incluye la burger del concurso y una consumición, y recargarla cada vez que quieran consumir algún producto en los puestos habilitados para ello. Para evitar colas, se puede comprar con antelación en www.thechampionsburger.es, detallan los impulsores de la actividad.

El ganador del concurso de la segunda edición en 2019, el restaurante Platero Utopic Food, tratará de alzarse de nuevo con el título frente a otros 19 participantes más.

Los 20 participantes de esta edición son: Goiko, The Fitzgerald, Lamburgesa, El Tarantín Chiflado, Berty's, Platero Utopic Food, Burger Beer, Soul Coffe Beer, Jenkin's, La Muralla, FBI, Rancho Santa África, Itxas Bide, HDH, Raff's, Burger Film, Vacarnal, Tepuy Burger, Toro Burger y N5 by El Garage Foodie. También se podrán degustar las burgers del influencer Joe Burger, aunque estas no participarán en el campeonato.

SISTEMA DE VOTACIÓN

El sistema de votación es "muy sencillo": el usuario solo tendrá que degustar la hamburguesa, escanear el código QR de la pulsera que le entreguen y valorarla. La media de entre todas las valoraciones individuales realizadas por cada consumidor, en función de aspectos como el pan, la carne y la combinación de ingredientes, será la ganadora de The Champions Burger 2022.

The Champions Burger obtuvo en las ediciones de 2018 y 2019, celebradas también en Valencia, más de 150.000 visitantes.

También volverá en esta ocasión el campeonato que desafía a los asistentes a averiguar cuántas hamburguesas son capaces de tomarse en 30 minutos. Un concurso solo apto para aquellos que sueñan con comerse todas las burgers que quieran en un tiempo limitado. El ganador recibirá como premio su peso en cerveza. Toda la información para inscribirse en https://thechampionsburger.es/.