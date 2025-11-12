Valenciaport revoca a Baleària la explotación de una terminal de pasajeros

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de València (APV) ha acordado la revocación de la concesión que fue otorgada a Puerto Natura Valencia SL, filial de Baleària, para la explotación de una terminal de pasajeros.

Al respecto, la presidenta de la APV, Mar Chao, ha explicado, al término del Consejo de Administración, que se ha adoptado esta decisión para replantearse la distribución de los muelles contemplados en este proyecto, habida cuenta de los cambios experimentados en los tráficos, en las necesidades de maniobrabilidad de los nuevos buques y en la conectividad de Valenciaport con otros puertos.

Al respecto, ha recalcado que esta medida se ha adoptado "en defensa del interés general y de ofrecer el mejor servicio a los clientes" con el objetivo es "regenerar toda la interfaz Puerto-Ciudad".

En ese sentido ha señalado que la concesión se otorgó en diciembre de 2022, con unos diseños en un área "muy constreñida" y que "mucho ha llovido desde entonces". De este modo, ha incidido en que "han cambiado también las necesidades del tráfico de pasaje, de desarrollo de líneas, de nuevas conectividades con otros destinos, de nuevos tamaños de buques y otros requerimientos".

Por ello, ha explicado que, según los últimos informes de maniobrabilidad encargados para incrementar el grado de realismo de los escenarios analizados, pusieron de manifiesto la necesidad de tener en cuenta consideraciones técnicas adicionales para poder garantizar una operativa segura.

De este modo, procede replantearse todo el área dedicada al tráfico de pasaje y ejecutar las mejoras en los muelles para prestar el mejor servicio a los clientes, tomando en consideración en todo momento la correcta integración puerto-ciudad.

Así, ha apuntado la presidenta de la APV que se quiere sacar a licitación todos los proyectos necesarios para poder dar servicio a los buques, para las que han recibido los informes preceptivos de Costas, con el objetivo de licitarlos en el primer trimestre de 2026 a la vez que se mantienen las operaciones.

CONCESIÓN A TOYOTA

Por otro lado, el Consejo ha acordado otorgar una concesión administrativa a Toyota Logistics Services España, para la explotación de una terminal logística de mercancías dedicada a las operaciones de embarque, desembarque, depósito y almacenamiento, ordenación, control, custodia y traslado de vehículos nuevos de las marcas Lexus y Toyota en el muelle sur del Puerto de Sagunto.

Esta concesión convierte a Sagunto en un hub logístico intermodal de Toyota, en el que se recibirán vehículos de sus diferentes fábricas para su distribución nacional e internacional, y donde el ferrocarril jugará un papel muy relevante gracias a la proximidad del Corredor Mediterráneo.

Desde las instalaciones de Sagunto se distribuirá tanto al mercado español, como a otros destinos europeos y mediterráneos, como Portugal, Francia, Italia y Malta.

AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL

Por último, también ha dado luz verde un convenio que autoriza el uso de determinados espacios de la APV por parte de la Unidad de Fiscal y Fronteras de València y del Servicio Marítimo Provincial de València.

Estas instalaciones se destinarán a las funciones de prevención y persecución del contrabando, custodia de fronteras e instalaciones portuarias, control de los recintos aduaneros, seguridad ciudadana, inmigración irregular, conservación de la naturaleza y el medio ambiente y control e inspección pesquera, entre otros.

Una de las instalaciones es un edificio de 2.335 metros cuadrados situado en el interior del Puerto de València, donde también se cederán otros 802 metros cuadrados, ubicados en las inmediaciones del Real Club Náutico de València, para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

En Gandia las instalaciones que se ceden cuentan con una superficie de más de 198 metros cuadrados, ubicada en las proximidades de la salida Sur; mientras que en Sagunto se pone a disposición una nave de 330 metros cuadrados ubicada en la explanada muelle centro.