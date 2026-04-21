La vanguardia figurativa y la 'España negra', protagonistas de las dos nuevas salas del Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Valencia presenta la Sala de España Negra y crítica social y la Sala de vanguardia figurativa. Valencia 21 de abril de 2026 Miguel Lorenzo - MIGUEL LORENZO

VALENCIA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vanguardia figurativa española de principios del siglo XX y la 'España Negran' protagonizan las dos nuevas salas del Museo de Bellas Artes de València (MuBAV) que cuenta con un total de 28 obras pertenecientes a la colección permanente del museo.

El acto de presentación ha tenido lugar este martes en la sede del museo y ha contado con la participación de su director, Pablo González Tornel, y de la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso.

La secretaria autonómica ha destacado que estas nuevas salas "son una muestra del decidido apoyo de la Generalitat al Museo de Bellas Artes de València", al tiempo que ha puesto en relieve la apuesta de la Conselleria de Cultura "por una pinacoteca que es la depositaria de la memoria de todos los valencianos y valencianas".

Asimismo, ha puesto en valor la función de los donantes de arte que, con su labor, "contribuyen a trasladar ese amor por el museo y ese respeto por el museo".

Por su parte, Gonzáles Tornel ha agradecido también el papel de los donantes y ha destacado que la colección histórica del Bellas Artes se ha conformado gracias a "una suma de sinergias, una suma de voluntades y de creer en una institución que se entiende como identitaria y como propia y que es importante que todos sintamos como nuestra responsabilidad y la destinataria, no solamente de nuestro afecto, sino a veces también de nuestros bienes".

En este sentido, ha señalado que las dos nuevas salas del museo cuentan con un total de 26 obras, de las cuales, 17 han ingresado en los últimos cinco años a partir de diferentes adquisiciones.

"NO PODRÍA CONTAR LA HISTORIA QUE CUENTA"

"Más del 60% de las obras que componen estas salas han sido posibles gracias a la implicación de personas y de instituciones en los últimos años. Nueve han sido adquiridas gracias a los fondos de la Generalitat. Una ha sido adquirida gracias a los fondos del Ministerio. Dos corresponden a donaciones de particulares y cinco son depósitos del BBVA o del Banco Sabadell", ha expuesto el director, quien ha reconocido que, sin ello, el museo "no podría" contar la historia que cuenta.

De este modo, ha señalado que la sociedad debe estar "muy agradecida" a "todos aquellos que han contribuido con su inclusión y con sus bienes a que esto se convierta en patrimonio cultural de todos".

En cuanto a las dos nuevas salas, González Tornel ha explicado que la primera de ellas dedicada a la visión crítica de España donde maestros como Gutiérrez Solana o Antonio Fillol retratan en sus obras los atrasos de la España de la época y a la pobreza del país.

Este género alcanzó el éxito en España a partir del triunfo de Luis Jiménez Aranda en la Exposición Universal de París de 1889 con la obra 'La sala de hospital durante la visita del médico'.

En València, la figura capital de la pintura crítica fue Antonio Fillol Granell quien, en obras como 'El amo' o 'Después de la refriega', representó con toda crudeza el atraso de las sociedades rurales y la violencia de los conflictos sociales.

La mirada crítica sobre España de algunos pintores conectó con los escritores de la Generación del 98 como Miguel de Unamuno y Ramón María del Valle Inclán, quienes no ocultaron su simpatía hacia la obra vigorosa y oscura de Ignacio Zuloaga o José Gutiérrez Solana y su antipatía por la luminosa pintura mediterránea.

OCHO OBRAS QUE SE PRESENTAN POR PRIMERA VEZ

Respecto a la segunda sala, dedicada a 'La Vanguardia figurativa en España', el director del Bellas Artes ha indicado que, en ella, las creaciones de artistas como María Blanchard o Julio González "conectan España con la Vanguardia parisina".

Así, ha señalado que las nuevas salas, situadas en la planta tercera del Edificio Pérez Castiel del Museo, están conformadas por 28 pinturas, entre las que destacan ocho recientes adquisiciones de la Generalitat para el patrimonio público valenciano que se presentan por primera vez en sala tras su compra y acondicionamiento en el Departamento de Restauración del Museo.

Es el caso de 'Carnaval en las Ventas' de Gutiérrez Solana; 'La hija pródiga' de Carlos Vázquez Úbeda; el retrato de 'María Teresa Llavallol de Atucha' de Ignacio Zuloaga; 'Mujer con su bebé en el campo' de Julio González; el retrato de 'José Pereira da Graça Aranha' de Daniel Vázquez Díaz; el de 'Miguel de Unamuno' de Juan de Echevarría; un 'Retrato femenino' de Pere Pruna; y 'El joven torero' de Emilio Grau Sala.

También se incorporan por primera vez a sala la obra de la artista María Blanchard, 'La fillette à la soupe' (La niña de la sopa), que fue adquirida en 2025 por el Ministerio de Cultura, y el 'Retrato de Larrauri' de Enrique Albizu, que fue donada por la familia Albizu al centro el año pasado.

Con la apertura de estas dos nuevas salas, el Museo de Bellas Artes de València completa el discurso museográfico de las galerías expositivas del Edificio Pérez Castiel en el que se exhibe las colecciones artísticas de los siglos XIX y XX.