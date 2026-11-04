Vázquez (PP) califica de "parche" que Cuerpo asuma de forma transitoria Transportes tras la dimisión de Puente

Archivo - La diputada del PP Ana Vázquez, tras ser expulsada por llevar un bote de gas pimienta durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026 - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP por Ourense al Congreso en las elecciones generales del 29 de noviembre, Ana Vázquez, ha calificado de "parche" que el actual vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, vaya a asumir de forma transitoria el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente.

Considera que a Puente "lo hicieron dimitir", a su juicio, "las encuestas y el CIS de Tezanos" que, según ha indicado, este martes "llegó a Moncloa" y "en el que se veía claramente el coste político" del accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el 28 de octubre y en el que fallecieron 69 personas.

En estos términos se ha expresado Vázquez este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en la ciudad de Alicante, en el marco de un recorrido por la provincia para reunirse con asociaciones y entidades y encontrarse con militantes y afiliados en las localidades de Callosa de Segura y Dolores.

"Esto es todo un parche", ha dicho tras ser preguntada por una valoración sobre que Cuerpo vaya a asumir transitoriamente Transportes, al tiempo que ha criticado la comparecencia de Puente en la Diputación Permanente del Congreso, donde anunció su dimisión como miembro del Gobierno y como candidato del PSOE en las elecciones del 29 de noviembre.

"En el último momento, después de cuatro horas de espectáculo, después de cuatro horas sin pedir perdón, el ministro Puente al final recibía un WhatsApp o algo que en el último momento le obligaba a tomar la decisión de presentar su dimisión", ha aseverado.

"A SÁNCHEZ LO VAMOS A DIMITIR"

Ve "vergonzoso" que "en ningún momento fuera capaz de pedir perdón a las víctimas". "Nosotros decimos que a Puente lo dimitió las encuestas y a [Pedro] Sánchez lo vamos a dimitir todos los españoles el 29 de noviembre en las urnas", ha apostillado.

Vázquez ha incidido en que en esta "precampaña" ya ha dimitido la ahora exportavoz del PSOE, Montse Mínguez, sobre la que ha señalado que su pareja "era un buitre sin fondo". Además, ha resaltado que "después" renunció Francisco Martín como delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

"Vamos a seguir con una precampaña en la que vamos a seguir denunciando este desmantelamiento sistémico al que ha sometido Sánchez durante estos años a las instituciones y a los servicios públicos", ha dicho.

"Que ya los españoles no sepamos si vamos a llegar, a qué hora vamos a llegar o si ya nunca vamos a llegar esto jamás se había visto", ha agregado Vázquez, quien considera que el sistema ferroviario español "está totalmente desmantelado y abandonado".

"RESPONSABILIDAD POLÍTICA"

La también diputada del PP ha cargado contra Puente porque, según cree, "cargó toda la responsabilidad" del accidente de Urda "sobre los trabajadores de Adif". También se ha referido a la anterior tragedia ferroviaria de Adamuz y a que hubo "avisos de que se caía el sistema LZB". "¿Cómo no hizo nada?", se ha preguntado.

"Sí es responsabilidad política de ellos cuando, por ejemplo, en empresas como Adif se ha contratado por parte de [José Luis] Ábalos [exministro de Transportes] a sus chicas", considera Vázquez, quien ha señalado: "Primero con Ábalos, que está en la cárcel, y ahora con Óscar Puente, que está cesado con 116 muertos detrás, hicieron una auténtica catástrofe de un Ministerio que estaba bien gestionado".

Igualmente, ha acusado a PSOE y Sumar de repartirse, por estar en el Gobierno, "los cargos directivos de Adif, sin pensar en ningún momento en técnicos", y ha aseverado que "la corrupción trae muerte" y que quieren saber "dónde están esos 163 millones de euros que tenían que estar ya" en la alta velocidad de Madrid a Andalucía.

Así, se ha referido al sistema de seguridad ERTMS, para posteriormente afirmar: "Tenía que estar ejecutado en el mes de marzo del 2025 y resulta que ahora nos dicen que va a ser ejecutado más bien hacia el verano del 2027".

DEFINE A FEIJÓO COMO "GRAN GESTOR"

Por otro lado, Vázquez, que en su comparecencia ante los medios ha estado acompañada por otros candidatos del PP al Congreso, como la cabeza de lista por Alicante, Macarena Montesinos, y también por autoridades como el alcalde de la capital alicantina y que opta a la reelección como primer edil, Luis Barcala, ha definido al líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, como "ese gran gestor que necesita en estos momentos España y que necesita Alicante".

"Esta tierra que vio también cómo Sánchez le dio la espalda, cómo miró para otro lado, cómo no le siguió dando los servicios que necesitaba la provincia de Alicante", ha apostillado la diputada sobre el presidente del Gobierno.

Además, ha abordado la situación que, a su juicio, hay en "otros servicios públicos" y "esenciales", como por ejemplo "la seguridad", de la que ha dicho que en la provincia de Alicante "se ha incrementado esa criminalidad en más de un 25,6 por ciento durante estos ocho años de Pedro Sánchez".

"Hemos visto cómo faltan más de 700 efectivos de Policía y Guardia Civil, hemos visto cómo se han incrementado un 111% las ocupaciones de vivienda en la provincia de Alicante, es decir, se ha protegido durante estos años más al okupa que al propietario, y todo esto lo vamos a revertir", considera Vázquez.

La diputada del PP ha aseverado que quieren "revertirlo con gestión", "cuidando, en primer lugar", a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y, "en segundo lugar, a quienes quieran poner pisos en alquiler y a quienes quieran construir vivienda".

"Para eso vamos a bonificar esos impuestos del IVA y el impuesto de transmisiones patrimoniales a todos los jóvenes menores de 40 años, vamos a construir ese millón de viviendas que necesita España y vamos, por supuesto, a auditar inmediatamente todo el sistema ferroviario para que sea totalmente seguro, que la gente no tenga miedo a subirse otra vez a un tren", ha manifestado.

Del mismo modo, ha trasladado apoyo a los comerciantes: "A pesar de que el PSOE nos bloqueó la ley que aprobó el Senado, conseguimos de la mano de Junts en el último momento aprobar esa ley de multirreincidencia para que el delincuente que roba no entrara por una puerta y saliese por la otra de los juzgados".

"Así que exigimos esa respuesta judicial urgente también aquí en Alicante", considera Vázquez, quien ha afirmado que "de poco vale que haya una ley que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estén cumpliendo" y que "todavía no se puedan celebrar esos juicios rápidos y se estén acumulando y bloqueando los juzgados por culpa de la falta de medios que tenía que poner", según ha subrayado, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

También se ha referido al apagón que hubo el 28 de abril de 2025 en España, al "estilo Venezuela o estilo Cuba", al tiempo que ha resaltado que el país tiene "una red eléctrica obsoleta y con una ideología penetrada en la energía cuando no debería de ser así".

"HAY QUE SALIR A VOTAR"

"La gente tiene ganas de cambio, está harta de Sánchez, está cansada de Sánchez, y para eso hay que salir a votar", ha sentenciado Vázquez, quien, tras ser preguntada por posibles inversiones para Alicante, como el Parque Central o la Variante de Torrellano, ha dicho: "No vamos a paralizar nada que ya esté encaminado, pero también es verdad que hasta ahora no se hizo nada".

Y ha zanjado: "Estamos haciendo el contrato Feijóo por territorios. Yo me imagino que ellos lo estarán finalizando también, que son esas prioridades que el presidente Feijóo va a establecer con cada una de las provincias".