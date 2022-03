La vecina de El Cabanyal Carmen Lacomba gana el 'II Torneo de Titaina Valenciana' de MI Cub

VALÈNCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Carmen Lacomba se ha alzado con el primer premio del 'II Torneo de Titaina Valenciana' organizado por Mi Cub en el Mercado de Colón y en el que han participado seis vecinos de El Cabanyal. De esta forma, Lacomba recibe un título que le acredita como la mejor cocinera de titaina.

La receta ganadora formará parte de la carta del restaurante MI Cub hasta que se realice el próximo torneo, según ha explicado la organización en un comunicado

El restaurante Mi Cub organiza este evento bajo el lema 'Las 4 Estaciones de la Terreta' para "poner en valor el producto de cercanía y recuperar tradiciones". "La titaina tenía que formar parte de la carta de MI Cub esta temporada" porque, tal y como han explicado a lo largo del torneo los participantes, "lo cocinan todo el año, pero especialmente en Semana Santa".

Toni Carceller, José Cuñat, Boro Peyró, Ana Bellot, Héctor González, José Luis Lucas, José Carreño, Nicole Maka-Sprawa, Vicente Gil, Nereida Riera, Juan Falcó y Joan Ruiz han sido los miembros del jurado.

LA TRADICIÓN DE LOS CONCURSANTES

Nacida en El Cabanyal, Carmen Lacomba Salvador, tras alzarse con el premio, ha asegurado haber aprendido la receta sola después de las primeras lecciones de su madre. "Ella me enseñó, pero ha no le salía tan bien como a mí que he practicado mucho".

Se trata de un plato que "toda la familia pide que prepare cuando tienen un compromiso fuera de casa", ha relatado Lacomba, que "siempre está encantada" de hacerla y ha afirmado que "los que la prueban, no dejan ni la olla de lo rica que está".

En el caso de Amparo Cosido, ganadora del 'I Concurso de Titaina Valenciana', la receta la ha aprendido a hacer con la abuela de su marido, una señora de El Cabanyal que murió a los 102 años y de la que ha destacado "haber aprendido muchas cosas más".

Por su parte, Vicente Montal, jubilado y nacido en el barrio, ha aprendido a hacer la receta de su mujer Pepa, y esta a su vez lo hizo de su madre. Asimismo, Juani Zapata cocina la titaina "gracias a varias amigas suyas".

La participante Maria Teresa Sania ha recordado: "Mi iaia la hacía todos los Viernes Santo cuando la procesión de El Cabañal pasaba por delante de casa". En último lugar, Carmen Llacer, ha insistido que "empezó a cocinar titaina de jovencita viendo a mis iaias como la hacían, con mimo, fuego lento y mucha paciencia en Semana Santa".