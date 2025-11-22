Los vecinos de Benimaclet exigen más árboles: "Señor concejal, este alcorque ha provocado varios esguinces"

Vecinos de Benimaclet marcan los alcorques vacíos en el barrio para denunciar la "inacción" del Ayuntamiento - ASOCIACIÓN VECINAL BENIMACLET

VALÈNCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal de Benimaclet ha realizado este sábado un acto simbólico para visibilizar los alcorques vacíos en este barrio de València, con el objetivo de exigir la plantación de ese centenar de árboles que faltan, y denunciar "una vez más, la inacción de la Concejalía de Parques y Jardines".

En esta acción, los vecinos han marcado alcorques con carteles con frases como 'Señor concejal, este alcorque ha provocado varios esguinces', 'Ya tenemos el agujero, ¿dónde está el árbol?', 'Tanto plan de sostenibilidad y los alcorques vacíos' o 'Menos discursos y más árboles'.

Desde la organización vecinal señalan que, tras varios años demandando insistentemente la plantación de árboles en los alcorques vacíos, en 2024, "año de la València Ciudad Verde Europea", la Concejalía les "hizo caso parcialmente" y plantó "unos cuantos" árboles, "dejando buena parte de ellos como estaban".

Actualmente, los vecinos de Benimaclet aseguran tener contabilizados cerca de un centenar de alcorques vacíos. Según advierten, algunos de ellos presentan "una profundidad tan considerable que son un peligro para la integridad física del peatón".

"De hecho, tenemos conocimiento de accidentes sufridos por varias personas", aseveran, y advierten: "Cien alcorques vacíos son cien árboles menos para oxigenar y dar sombra a nuestras calles ante los cada vez más duros y largos veranos".