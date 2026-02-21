Vecinos del Cabanyal-El Canyamelar y Compromís se unen para topar los precios del alquiler

Imagen del síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de València, Papi Robles. - COMPROMÍS

VALÈNCIA, 21 Feb.

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, se han reunido este sábado a las puertas del Mercado del Cabanyal con la asociación de vecinos del barrio y para reclamar al gobierno municipal --formado por PP y Vox-- la aplicación de medidas "para frenar los abusos, como la declaración de zona tensionada".

"El precio de la vivienda se ha convertido en el principal problema social que tenemos hoy. No afecta solo a quienes no pueden acceder a un piso; afecta al conjunto de la sociedad, a nuestros jóvenes que no pueden emanciparse, a las familias que destinan más de la mitad de su salario al alquiler, y a barrios enteros que están perdiendo su identidad. Y mientras esto sucede, el gobierno valenciano del PP ha demostrado que entiende la vivienda como un negocio. Lo hemos visto en Alicante: en lugar de garantizar el derecho a un hogar digno, han preferido repartir VPO entre los suyos", ha subrayado Baldoví este sábado.

En su palabras, "aquí, en València, lo vemos de forma muy clara: los apartamentos turísticos están ahogando barrios enteros como el Cabañal; suben los precios, expulsan a los vecinos y convierten nuestras calles en parques temáticos".

Sin embargo, ha advertido, "esto se acabará". En Compromís, ha asegurado, "lo tenemos claro: cuando volvamos a gobernar, prohibiremos la compra especulativa de viviendas por parte de fondos buitre para destinarlas a apartamentos turísticos o a alquileres imposibles de pagar".

"Daremos a los ayuntamientos la capacidad real de prohibir los apartamentos turísticos allí donde consideren que están dañando el tejido social. Limitaremos el precio del alquiler para garantizar que nadie tenga que elegir entre pagar el techo o llenar la nevera. E impulsaremos con decisión la construcción de vivienda pública para ampliar el parque público y asegurar una alternativa real", ha prometido.

No obstante, a la espera de la recuperación del gobierno municipal en 2027, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha señalado que su campaña no se detendrá "porque el problema tampoco se detiene, sino que no deja de crecer y agravarse", y ha remarcado que la formación "sale cada semana a los barrios para escuchar, explicar y sumar apoyos".

Robles ha celebrado que ya se haya superado la barrera de las 5.000 firmas, pero ha recordado que el objetivo son 10.000, "las mismas que permitirían impulsar una iniciativa legislativa; queremos que la voz de la ciudad se escuche fuerte y clara".

Desde la Associació de Veïns del Cabanyal-El Canyamelar, su presidente, Daniel Adell, ha subrayado que salen a la calle "por una preocupación compartida", como es la expulsión del vecindario. "El Cabanyal-Canyamelar vive una presión creciente por la especulación y la turistificación", ha asegurado el dirigente vecinal, quien ha explicado que, si no se ponen límites al alquiler, "el vecindario seguirá siendo expulsado de sus propias calles".

Adell ha animado a participar en la jornada del mercado porque "defender el derecho a vivir en el barrio es una causa colectiva". "Desde la Associació de Veïns del Cabanyal-El Canyamelar nos aliamos con todos los colectivos políticos y sociales que tengan como principal objetivo solucionar este grave problema, sin exclusiones partidistas", ha añadido.

La campaña 'quenotetiren.com' recoge apoyos tanto en la web como en la calle y pone el foco en la necesidad de aplicar medidas que ya existen para frenar los abusos, como la declaración de zona tensionada. "Estamos hablando de que la gente tiene que marcharse de sus barrios porque no puede pagar el alquiler", ha insistido Robles, que ha denunciado que el gobierno municipal "sigue mirando hacia otro lado mientras los barrios pierden vecindario" y "premiando a los grandes especuladores con proyectos que ofertan viviendas totalmente".

Compromís ha reafirmado que continuará desplegando la campaña en los distintos barrios de la ciudad en colaboración con asociaciones vecinales y colectivos sociales. "Queremos una València con barrios vivos, no un decorado turístico", ha explicado la portavoz.