Los vecinos desalojados en Tavernes de la Valldigna por el temporal podrán volver a sus casas la próxima semana

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos que fueron desalojados de sus casas en Tavernes de la Valldigna (Valencia), al desprenderse parte de un edificio el pasado martes por el temporal marítimo, podrán regresar a las viviendas a mitad de la próxima semana, según ha explicado la administradora de la finca afectada en declaraciones a Europa Press Televisión.

La administradora ha remarcado que la estructura principal del edificio "está perfectamente bien" y que solo se derrumbó una parte secundaria: un muro de mampostería que sujeta el soldado de las terrazas que salen de la línea de fachada del primer piso.

Respecto a la situación de las tres familias afectadas, ha señalado que "ahora están más tranquilos", aunque siguen "un poco nerviosos" por estar fuera de sus casas. "Lo principal es que cuanto antes puedan volver", ha subrayado, y ha apuntado al próximo miércoles como fecha.

Según ha expuesto, los técnicos ya han podido comprobar que no hay afectación estructural en el edificio, con lo que una vez que regresen los vecinos desalojados habrá que reforzar las terrazas y tramitar las peticiones de ayuda.

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha emitido un informe indicando que el edificio está correcto a nivel estructural, mientras la administración de finca ha contratado a un técnico para hacer otro informe que prevé presentar la próxima semana.

Se trata de un informe que "en teoría es subvencionable", ha indicado la administradora, por lo que intentarán optar a las ayudas aunque "normalmente los propietarios suelen tener que adelantar estas reparaciones". Además, el siniestro está dado de alta en el seguro y es consorciable por envite de mar.

TEMPORAL "INSÓLITO"

Por su parte, la alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, ha lamentado la situación "dramática" de los vecinos de las tres terrazas afectadas por una situación "insólita". "No habíamos tenido un temporal con esta brutalidad. Hemos llegado a tener olas de unos siete metros", ha destacado, también en declaraciones a Europa Press Televisión.

La primera edil ha hecho hincapié en que "lo primero" era garantizar la seguridad de los vecinos y anticiparse al riesgo de cualquier nuevo desprendimiento. También ha puesto en valor la visita que ha realizado este viernes la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y su seguimiento "desde el primer minuto".

"Hoy se evidencia ese interés por parte del Gobierno de España para dar una solución definitiva, esa solución que hace años que pedimos, porque esto no pasa por primera vez en Tavernes y el cambio climático ha venido para quedarse. Nosotros tenemos que poner soluciones y esas soluciones han de ser urgentes e inminentes, porque Tavernes no puede esperar", ha aseverado.