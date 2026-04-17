Vecinos y hosteleros rechazan el posible traslado de eventos de CACSA a La Marina si no hay consenso previo

Archivo - Imagen de archivo de un concierto en La Marina - LA MARINA DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal de El Cabanyal-Canyamelar y la Asociación de Hosteleros del Paseo Neptuno han enviado un escrito al Ayuntamiento de València para mostrar su rechazo al posible traslado de eventos musicales programados en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) a La Marina Norte si no hay previamente "un estudio de impacto y consenso con el entorno afectado".

En el comunicado, los vecinos y hosteleros de El Cabanyal se pronuncian así tras las declaraciones de la alcaldesa, Mª José Catalá, a favor de redistribuir en otras partes de la ciudad los eventos programados en CACSA tras la reciente sentencia que ampara a los vecinos de la zona por los ruidos excesivos.

En primer lugar, exigen el cese inmediato de la utilización de solares sin urbanizar para la celebración de eventos itinerantes y actividades masivas sin un marco regulador claro y consensuado. También solicitan la habilitación provisional de estos espacios, mientras no se desarrollen urbanísticamente, para usos demandados por el vecindario como aparcamientos para residentes.

Seguidamente, reclaman al Ayuntamiento "la no reubicación automática de festivales y conciertos procedentes de otras zonas de la ciudad en la Marina Norte sin un estudio previo de impacto y sin consenso con el entorno afectado".

Además, piden constituir una mesa de trabajo estable entre el consistorio, las asociaciones vecinales y el sector hostelero de la zona con el fin de evaluar y regular el impacto que tendrían los eventos.

Por otro lado, abogan por la puesta en marcha urgente de un plan de reurbanización integral, que incluya tanto la adecuación de los solares abandonados como la mejora "pendiente e inaplazable" del Paseo Neptuno y el Paseo Marítimo en su conjunto.

Desde el movimiento vecinal organizado reivindican la incompatibilidad de los conciertos y eventos similares al aire libre en zonas residenciales, "incluyendo también espacios como el jardín de Viveros", por ejemplo. Y rechazan "el continuo uso de los solares de la playa para explotación de empresas en eventos ruidosos y de borrachera".

En definitiva, apuestan por "un modelo de ciudad equilibrado, que respete a sus barrios, a sus residentes y a su tejido económico, y que no traslade problemas de unos distritos a otros sin una planificación responsable".