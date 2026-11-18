Imagen de la Venus de Alicante expuesta en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) - EUROPA PRESS

ALICANTE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) acoge desde este miércoles la exposición especial de la Venus de Alicante en su sala noble, por primera vez desde su descubrimiento. Se podrá visitar de forma gratuita hasta el próximo 10 de enero. "Es algo único", asegura el jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento de Alicante, José Manuel Pérez Burgos.

Así, el público ya puede visitar esta muestra, titulada 'Venus. Una mirada desde el Alicante romano', de 10.00 a 19.00 horas de martes a sábado y de 10.00 a 14.00 horas los domingos y festivos. También hay una réplica de la cabeza escultórica para que aquellos que presentan dificultades visuales o ceguera puedan tocarla y sentir cómo es.

Durante la presentación de esta pieza escultórica han intervenido, además del jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento, el director del MARQ, Manuel Olcina; y el director del Área de Arquitectura de la Diputación de Alicante, Rafael Pérez.

Pérez Burgos ha resaltado que se trata de "la pieza escultórica en piedra de época romana más importante hallada jamás en la provincia de Alicante" y ha explicado que está labrada en un mármol blanco de "altísima calidad".

Por su parte, Olcina ha subrayado que esta pieza indica "un grado de riqueza" que es "muy importante para el contexto arqueológico e histórico", ya que la zona de La Albufereta, donde se ha hallado la cabeza, situada en la antigua ciudad de Lucentum, "no tenía" elementos "tan importantes".

Este hallazgo, de acuerdo con el director del MARQ, apunta a que el lugar donde apareció habla de "villas marítimas" que son "exposiciones" de "riqueza" del mundo romano.

Sobre si la cabeza podría pertenecer a la propia villa romana, Pérez Burgos ha apuntado que es "algo difícilmente contestable", debido a que es una pieza que puede considerarse, en parte, "procedente de un contexto secundario, arqueológicamente descontextualizada y sin asociación directa a un material arqueológico cualquiera", si bien el entorno, a "muy escasa distancia" del núcleo principal de la villa marítima, hace que se relacione con la ciudad romana de Lucentum.

Asimismo, el director del Área de Arquitectura de la Diputación ha sostenido que la pieza ha abierto "muchos caminos de estudio" y ha asegurado que tiene "una mirada enigmática, con los ojos abiertos pero cerrados".

DETALLES TÉCNICOS

En cuanto a los detalles técnicos, Pérez ha destacado que la cabeza expuesta se sitúa sobre un pedestal de mármol rojo de Alicante, encima de un soporte de mármol negro, para conformar "colores muy utilizados en mosaicos romanos".

Respecto al entorno en el que se sitúa la Venus de Alicante, ha resaltado el "espacio neogótico" de la sala noble y la localización de la pieza en "el centro geométrico". También se ha referido a los paneles situados en los laterales de la sala, que incluyen información e imágenes "con 'zoom' al detalle" sobre la pieza escultórica.

Finalmente, ha explicado que en la parte trasera de la zona donde se expone la pieza hay una concavidad que representa la hornacina en la que supuestamente estuvo, de acuerdo con los estudios del catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia (UMU) José Miguel Noguera.

"MUY POSIBLEMENTE SEA UN CUERPO ENTERO"

Por su parte, Pérez Burgos ha apuntado que queda por saber "la procedencia del mármol", ya que dudan de si es de la isla griega de Paros o de la localidad de Afyon, al oeste de la actual Turquía. "Esas dos canteras son absolutamente fantásticas a nivel de calidad del mármol", ha apostillado.

También ha dicho que, de acuerdo con los estudios de Noguera, la pieza "muy posiblemente sea un cuerpo entero". En este sentido, ha afirmado que "no es descartable" que pueda descubrirse alguna parte más, como un brazo o una pierna. "Lo que sí que está confirmado es que representa realmente a la diosa Venus", ha concluido.

Por último, Pérez Burgos ha explicado que a partir del 10 de enero, cuando acabará esta exposición gratuita, la Venus de Alicante pasará a la sala de arqueología de cultura romana del MARQ.