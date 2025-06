'Aquel verano en París', premio Luna de Valencia en la 40 edición de Cinema Jove

VALÈNCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Cinema Jove, organizado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha otorgado el premio Luna de Valencia a Mejor Película de la Sección Oficial de Largometrajes a 'Aquel verano en París' de Valentine Cadic.

El jurado formado por Adrijana Sofranic, Boré Buika y Gunnur Martinsdóttir la ha reconocido con el mayor galardón de la 40 edición de Cinema Jove por "su precisión silenciosa, su honestidad emocional y su capacidad para encontrar la poesía en lo cotidiano", según ha detallado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Se trata del debut en el largometraje de la directora, guionista y actriz Valentine Cadic, también fundadora del colectivo Les Filmeuses, una organización creada en 2020 para apoyar a las mujeres en el cine.

'Aquel verano en París' narra la historia de Blandine, una joven que visita el París de los Juegos Olímpicos para ver la competición de natación y aprovecha para reencontrarse con su hermanastra, a la que no ve desde hace años.

Con el telón de fondo de "la grandeza olímpica", el jurado destaca que la película "elige la intimidad por encima del espectáculo, siguiendo un reencuentro tan discreto que parece casi accidental hasta que, de pronto, cobra un peso emocional inesperado".

Además del Premio Luna de Valencia al Mejor Largometraje, el jurado ha otorgado una mención especial a 'Tiger's Pond' (Natesh Hegde, 2025) "por mostrar la India rural, su fotografía y el trabajo con los actores no profesionales", según el jurado.

El palmarés de la Sección Oficial de Largometrajes se completa con dos menciones para 'Honeymoon' (Zhanna Ozirna, 2024) a Mejor Guión y Mejor Dirección, lo que la convierte en el título más galardonado de esta sección. También se han concedido los premios a Mejor interpretación para Hedwig Tam por 'Montages of a Modern Motherhood' (Oliver Chan, 2024), Mejor Música para 'Bad Girl' (Varsha Bharath, 2025) y Mejor Fotografía para 'The Botanist' (Jing Yi, 2025).

PREMIOS DEL JURAT JOVE

En cuanto a los premios del Jurat Jove en la Sección Oficial de Largometrajes, la gran vencedora es 'Bad Girl' (Varsha Barath, 2025), cinta que les ha permitido "identificarse" con la protagonista "a pesar de pertenecer a culturas distintas". También por su montaje "fresco y novedoso, que refleja muy bien lo que es ser joven". El Jurat Jove también ha concedido una Mención especial a 'Fwends' (Sophie Somerville, 2025).

Por otra parte, el Premio del Público de la 40 edición de Cinema Jove ha sido concedido a 'Fwends' (Sophie Somerville, 2025).

En cuanto a la Sección Oficial de Cortometrajes, el jurado --compuesto por María Maroto, Ivar Aase y María del Puy Alvarado-- ha concedido el premio Luna de València Mejor Cortometraje a 'Les amours électriques' (Alois Sandner Diaz, 2025). Es la historia de una Inteligencia Artificial que gestiona una app de citas, pero que, con toda la información y confidencias que acumula, empieza a generar su propia personalidad.

El jurado también ha concedido una mención especial al corto 'Walud' (Daood Alabdulaa, Louise Zenker, 2024), que ilustra "la dura pero emocionante" historia de Amuna, la mujer de un combatiente del ISIS.

El Jurat Jove, por su parte, ha elegido como Mejor Cortometraje a 'Campolivar' (Alicia Moncholí, 2024) por "la sensibilidad con la que transmite las emociones de los personajes y cómo cuenta una historia tan personal y delicada". El jurado añade que la película de Moncholí "logra acercar a los espectadores al cine experimental de una manera muy amigable y atractiva".

Asimismo, el Jurat Jove ha hecho dos menciones de honor para 'Puriykachay' (Rocío Quillahuaman, 2024) por "la frescura y el humor con el que cuenta las vivencias de su directora", y para 'Sorry, Cinema' (Ahmad Hassouna, 2024), "ya que trata de primera mano el conflicto que ocurre actualmente en Gaza desde una visión trágica, nostálgica y poética".

El Premio del Público a Mejor Cortometraje de esta edición del certamen lo ha conquistado 'Trece gatos' (David Gaspar Gaspar, 2025).

PREMIO LUNA DE VALÈNCIA A LA MEJOR SERIE

El jurado de la Sección Oficial de Series de la 40 edición de Cinema Jove ha otorgado el Premio Luna de València a la Mejor Serie a 'Oxygen Masks Will (Not) Drop Automatically' (2024) de Marcelo Gomes y Carol Minên. Los protagonistas de esta historia, tras décadas de dictadura, descubren la libertad de un Brasil azotado por la epidemia de VIH.

La cinta también ha recibido reconocimiento como Mejor Guión y Mejor Música. Tanto el jurado profesional como el Jurat Jove han coincidido, pues este ha otorgado el reconocimiento a Mejor Serie a 'Oxygen Masks Will (Not) Drop Automatically'.

Las menciones interpretativas han recaído en Parsa Pirouzfar y Hoda Zeinolabedin, coprotagonistas de la serie 'At the End of the Night' (Ida Panahandeh, 2024), mientras que la mención a Mejor Casting ha sido para el reparto juvenil de 'N00b' (Victoria Boult, Josh Frizzell, 2024).

La Mejor dirección se la han llevado Chandler Levack y Wendy Litner por la canadiense 'My Dead Mom' (2024), mientras que el Mejor diseño de producción es para Marion Schramm por su trabajo en 'Winter Palace' (Pierre Monnard, Christine Wiederkehr, 2024). Esta serie suiza también ha obtenido la mención de Mejor fotografía para Filip Zumbrunn y Gaetan Varone.

El premio para la eficiencia en la producción ha sido para 'Familia de diván' (Alejandro Ciancio, 2024), y la mención a Mejor a mejor montaje para Ana Alonso por su trabajo en 'Perdiendo el juicio' (María Togores, Pablo Guerrero, Jaime Olías, 2024).

ÒRBITES Y CARTEL

El jurado de Òrbites ha entregado el Premio Òrbites a Mejor Largometraje a 'Grup natural' (Nina Solà, 2025), mientras que el Jurat Jove ha seleccionado a 'Corre o vento' (Guillermo Carrera, Paula Fuentes, 2024) "por su originalidad a la hora de abordar un tema de actualidad como es la despoblación rural", además de valorar positivamente el uso de "un lenguaje cinematográfico cargado de poesía".

Además, tras la deliberación del jurado, el Premio al Mejor Cartel de todas las películas programadas en la 40 edición del festival se ha concedido al documental 'Te separas mucho' (Paula Veleiro López, 2024), de Roberto Espartero y Juan Martín, del colectivo Tiquismiquis.

ENCUENTRO AUDIOVISUAL DE JÓVENES

El jurado profesional del Encuentro Audiovisual de Jóvenes -- compuesto por Begoña Soler, Emilio Martí, Gabi Ochoa y Luis García Marín-- ha otorgado el trabajo del talento joven en las diferentes categorías. El Primer premio de la categoría infantil ha sido para 'Guapa' del Taller de Cine del CEIP Garbí (L'Eliana, Valencia), el Primer premio de la categoría juvenil para 'La Silla' del IES Ramón y Cajal (Lorca, Murcia), y el Primer premio de la categoría Amateur para 'El otro lugar' de Roberta Chávez.

Asimismo, el jurado ha concedido dos premios especiales para 'Donde llora la piel' de María Mascarell Espinosa y para Consuelo Trujillo por sus interpretaciones en 'KillJote' y 'Huesos'. También se han concedido el Premio Especial La aventura del saber a '¿Dónde estás?' de María Moreno Novoa y el premio À punt Media al mejor cortometraje valenciano para 'Guapa' del Taller de Cine del CEIP Garbí.

CURT CREIXENT Y FEROZ

Curt Creixent, el espacio de convergencia sobre el cortometraje celebrado en el marco de Cinema Jove, ha otorgado tres premios: el Mejor Proyecto de Cortometraje para 'Tina' de Eliana Fernández, Mejor Proyecto de Cortometraje MOVISTAR + para 'Juanita' de Celia de Molina y Mejor Cortometraje en Postproducción para 'Super Cerdos' de Josep Cabo González.

Por su parte, el Premio Feroz Cinema Jove, que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, ha sido para 'Videoclub 2001' (2025), de Guillermo Polo.