El vicealcalde de Alicante confirma que dos funcionarios "querían ponerse a disposición" de la comisión municipal de VPP

Imagen de archivo de una reunión de la comisión municipal sobre VPP en el Ayuntamiento de Alicante - Roberto Plaza - Europa Press

ALICANTE, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante y presidente de la comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP), el 'popular' Manuel Villar, ha confirmado que dos funcionarios "querían ponerse a disposición" de este órgano, constituido tras la polémica de las adjudicaciones del residencial Les Naus, que están siendo investigadas por una jueza. Además, ha emplazado a la próxima reunión, prevista para el viernes, para dar detalles al respecto.

Así lo ha señalado este martes en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno local, después de que recientemente los grupos de izquierdas en la corporación municipal, que son PSPV, Compromís y EU-Podem, reclamaran la "convocatoria urgente" de una sesión extraordinaria de la comisión tras saber que "varios de los funcionarios inicialmente previstos para comparecer, cuya ausencia fue comunicada" a este órgano, "habrían manifestado por escrito su disposición a colaborar, aclarar o aportar información relevante", circunstancia que, según estas formaciones, "no fue trasladada a los miembros de la comisión ni a los grupos municipales en tiempo y forma".

Villar ha sostenido que "en ningún momento se ha intentado ocultar nada" al respecto y ha afirmado nuevamente que, como presidente de la comisión, ofrecerá explicaciones a las formaciones políticas que la integran este viernes.

Además, el vicealcalde, quien ha dicho que no tiene constancia de si ha habido más renuncias de VPP en el residencial Les Naus, ha remarcado que el Ayuntamiento de Alicante sigue valorando si pedir o no su personación en la causa judicial.

Villar ha insistido en que tras conocerse la polémica relativa a este complejo, levantado sobre un suelo que era municipal, a los pocos días el consistorio presentó una denuncia ante la Fiscalía. Así, ha defendido la actuación del equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala en torno a este asunto.

REUNIÓN "URGENTE"

Por su parte, los portavoces de PSPV, Compromís y EU-Podem en el Ayuntamiento de Alicante, que son Ana Barceló, Rafa Mas y Manolo Copé, respectivamente, han vuelto a elaborar otro escrito dirigido a la presidencia de la comisión.

En un documento con fecha de este martes 21 de abril, consultado por Europa Press, señalan que "no se ha recibido contestación alguna" a la solicitud formulada el pasado día 17 relativa a la "convocatoria extraordinaria y urgente" de una sesión de la comisión "en relación con hechos que afectan al normal funcionamiento" de esta y "al ejercicio de las funciones de control político que corresponden a los grupos municipales".

Según PSPV, Compromís y EU-Podem, tampoco ha habido "comunicación formal sobre su tramitación, convocatoria o previsión de respuesta" y han alertado de que existe una "situación de incertidumbre incompatible con la necesaria transparencia y diligencia que deben presidir los trabajos de la comisión".

"Igualmente continúa pendiente la entrega de diversa documentación solicitada por los tres grupos municipales firmantes, documentación que resulta necesaria para el adecuado ejercicio de nuestras funciones de análisis, fiscalización y preparación de las sesiones previstas", han resaltado.

COMPARECIENTES

También consideran "imprescindible" establecer "criterios mínimos de antelación en la comunicación de los comparecientes que vayan a intervenir en futuras sesiones de la comisión, a fin de garantizar la preparación de preguntas, el estudio de expedientes y el correcto desarrollo de los trabajos".

Por todo ello, han pedido que "se tenga por reiterada la solicitud de convocatoria extraordinaria y urgente de la comisión, interesando que se proceda a su celebración a la mayor brevedad posible y antes de la sesión ordinaria del viernes".

Además, reclaman "que se informe expresamente a los grupos municipales firmantes del plazo previsto para la entrega de la documentación solicitada conjuntamente" y que se indique, "en su caso", el "estado de tramitación de cada petición".

También "que se establezca y comunique un criterio general de antelación mínima para informar sobre los comparecientes previstos en cada sesión de la comisión". En este sentido, proponen "como plazo orientativo mínimo el de 24 horas antes de la celebración de cada sesión, salvo causa debidamente justificada".

Esta última petición a la presidencia de la comisión llega después de que el pasado 14 de abril cinco de los seis primeros técnicos llamados a comparecer allí, algo que es voluntario, no lo hicieran.

Solo acudió un exfuncionario --ya esta jubilado-- que trabajó en el Ayuntamiento en un periodo en el que se tramitaron cuestiones relativas a la parcela municipal que fue enajenada y sobre la que luego se construyó el residencial Les Naus.