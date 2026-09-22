El vicealcalde de Alicante insiste en la "absoluta pulcritud" de los trámites del Ayuntamiento sobre Les Naus

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala (d), y el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (i), en una imagen de archivo durante un pleno del Ayuntamiento - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (PP), ha insistido en que hubo "absoluta pulcritud" y en que se siguieron "todas las normas" en los trámites de los que era "competente" el Ayuntamiento en relación con el solar del consistorio que fue enajenado y sobre el que luego se construyeron las viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus de Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza.

Así lo ha manifestado este martes durante la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno junto con la portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda. En esta comparecencia, Villar, quien también preside la comisión municipal sobre VPP, ha afirmado que la finalidad de este órgano "se ha cumplido".

Según el vicealcalde, PSPV, Compromís y EU-Podem trataron de "cambiar" lo que "se pactó" en la sesión de la comisión del 31 de julio respecto a fijar las conclusiones este pasado lunes, aunque ha indicado que entendió que era "razonable" esa petición de los grupos de izquierdas, por lo que finalmente la exposición y el debate de propuestas finales se ha establecido para el próximo 2 de octubre.

"TRIPARTITO"

Según el documento de conclusiones que plantea el PP para la comisión municipal de VPP, consultado por Europa Press, el equipo de gobierno ha sostenido que "el Ayuntamiento de Alicante tramitó exclusivamente los procedimientos de enajenación de la parcela, la concesión de la licencia de obra mayor y, finalmente, las cuestiones derivadas del impuesto de plusvalía de los nuevos adquirentes".

A lo que ha añadido: "El Ayuntamiento no seleccionó a los potenciales cooperativistas. El Ayuntamiento no eligió las personas que tendrían el derecho o la posibilidad de ser los adquirentes de los inmuebles. Y el Ayuntamiento no tramitó ningún expediente relativo a si los adquirentes cumplían los requisitos legales para poder tener acceso a dichas viviendas".

Las conclusiones del PP, firmadas por la portavoz de su grupo municipal, Mari Carmen de España, ponen el foco en la gestión del gobierno local del tripartito de izquierdas, que conformaron PSPV, Compromís y Guanyar: "La decisión de enajenar la concreta parcela sita en la avenida Historiador Vicente Ramos [donde se construyó el Residencial Les Naus] fue adoptada por el tripartito. La decisión de que la construcción tuviese unos estándares de calidad fue adoptada por el tripartito. Y la decisión de que la promoción de vivienda de protección pública se realizase mediante la enajenación de la parcela fue adoptada por el tripartito".

"TRANQUILÍSIMOS"

De otro lado, preguntado por si el gobierno del alcalde Luis Barcala teme verse comprometido por la testifical del exconcejal del PP Toni Gallego en el juzgado, que está prevista para el 30 de septiembre, el vicealcalde ha manifestado: "Sinceramente, estamos muy tranquilos, pero más que tranquilos. Y, además, lo digo totalmente convencido, estamos tranquilísimos con lo que pueda pasar ese día".

Gallego, durante la comisión de investigación de las VPP en Les Corts, aseguró que Gómez le dijo en el pleno municipal de julio de 2024 que "ella tenía una casa ahí". El edil está citado a declarar como testigo el día 30 a las 10.00 horas en la sede judicial de Pardo Gimeno.

Además, sobre el anuncio que hizo el equipo de gobierno días después de trascender la polémica del Residencial Les Naus respecto a "restringir" el acceso de ediles del PP, de sus cargos y de sus asesores a optar a VPP, Villar ha dicho que se trata de una cuestión de "nivel interno" de partido y que la mantienen, al tiempo que ha afeado que otras formaciones no lo hicieran, según ha señalado.

Cutanda, quien ha insistido en que el ejecutivo de Barcala "no" tiene nada más que comentar sobre Les Naus, ha apuntado que el caso está en el juzgado y en dos comisiones, que son la municipal y la de investigación de Les Corts Valencianes, y ha señalado que ahí es donde tienen que dar "las explicaciones oportunas".