Vicente Nomdedeu deja la presidencia de ASCER e Ismael García lo relevará a partir de septiembre

CASTELLÓ 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente de ASCER, Vicente Nomdedeu, ha decidido apartarse de este cargo, que ocupa desde 2018, por por motivos personales y profesionales que le impiden mantener el nivel de dedicación que la responsabilidad exige. Ismael García Peris asumirá en septiembre la presidencia de ASCER, según ha informado la asociación.

La renuncia, comunicada recientemente, se hará efectiva en la próxima reunión de la Junta Rectora, prevista para el mes de septiembre, momento en el que se formalizará el relevo en la presidencia.

Tal y como recogen los estatutos de la asociación, el vicepresidente con mayor antigüedad en el cargo asume la presidencia en funciones, garantizando la continuidad institucional hasta la elección de una nueva Junta Rectora.

Ismael García Peris, forma parte de la Junta Rectora de ASCER desde 2013 y los últimos 8 años ha desempeñado el cargo de vicepresidente junto a Nomdedeu.

ASCER ha destacado los "importantes hitos" alcanzados durante el mandato de Nomdedeu y el refuerzo "de manera significativa" de su peso institucional, "consolidándose como un interlocutor de referencia ante las administraciones públicas y otros actores clave del sector".

"Su presidencia (2018-2025) ha sido una etapa marcada por retos de enorme complejidad, como la pandemia del COVID-19 o la crisis energética que castigó duramente a la industria cerámica, en la que Nomdedeu ha guiado a la asociación con firmeza, responsabilidad y dedicando grandes esfuerzos para salvaguardar los intereses del colectivo", ha resaltado la patronal azulejera.

Vicente Nomdedeu Lluesma ha agradecido la confianza depositada en él por parte de los asociados, así como la colaboración leal de la Junta Rectora, el equipo técnico y los distintos colaboradores institucionales.