Una vicepresidenta de la Diputación contradice a la alcaldesa de Chiva y niega que le llamara a las 15.30 horas el 29O

Archivo - Chiva tras la dana - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia y diputada delegada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que no recibió ninguna llamada de la alcaldesa de Chiva (Valencia), Amparo Fort, el día de la riada a las 15.30 horas, tal y como esta última si manifestó.

Mazzolari, quien también es portavoz del PP en el Ayuntamiento de Llíria, se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, ante la jueza de la dana, en un procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La vicepresidenta ha explicado a la instructora que tiene dos teléfonos móviles, el personal y el de la Diputación, y ha indicado que el día de la dana figuran dos llamadas, una de ellas al portavoz de Cheste y otra a Loriguilla, pero no las efectuó ella porque su terminal estaba en la corporación provincial, así que sería "algún asesor".

Así mismo, ha negado haber hablado ese día, a las 15.30 horas, con la alcaldesa de Chiva --también del PP--, pese a lo que esta última aseveró. Sin embargo, sí tiene unos mensajes que intercambió con ella por la tarde, a partir de las 19.37 horas.

Sobre este último, ha indicado que ella grabó un vídeo con unas imágenes de À Punt y se lo mandó a la alcaldesa de Chiva para preguntarle si correspondían al municipio, a lo que ella le contestó con un audio en el que le explicaba que la localidad estaba inundada.

Tras ello, ha explicado que llamó a la alcaldesa de Bétera, puesto que allí se encuentran los cuarteles de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y preguntó por qué no habían llegado a Chiva. Luego escribió a la primera edil para decirle que iban a intentar entrar en el municipio.

Así, la testigo ha indicado que desconoce el motivo por el que la alcaldesa de Chiva dice que habló con ella a las 15.30 horas puesto que "no es verdad".

"PROBLEMAS QUE IBAN SURGIENDO"

Por otro lado, ha manifestado que ese día ella no tenía agenda propia y que el presidente anuló la suya y se quedó en casa teletrabajando. También ha señalado que no sabía nada de Utiel y que desde el área de Carreteras de la Diputación se trabajaba junto con técnicos y responsables de los contratistas de carreteras en los problemas que iban surgiendo.

Y toda la información, ha añadido, se pasaba al Centro de Gestión de los Servicios de Movilidad (Cegesem), que es quien lo pasaba a Emergencias-Cecopi. La testigo no sabía que se había convocado un Cecopi, puesto que se enteró por las noticias, y tampoco era conocedora de que los trabajadores de la Diputación se habían ido a casa.

No recibió el Es-Alert, ha señalado, para añadir que tampoco mantuvo ningún contacto el día de la dana con José Miguel Basset ni con nadie del Consorcio de bomberos. "La información de carreteras iba por los cauces legales", ha aseverado.