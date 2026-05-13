El vicesecretario, el interventor y otra funcionaria comunican que no irán a la comisión de VPP de Alicante

Archivo - Comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre viviendas de protección pública (VPP) - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario y el interventor general del Ayuntamiento de Alicante han comunicado que no comparecerán el 22 de mayo en la comisión del consistorio sobre viviendas de protección pública (VPP), constituida tras la polémica del residencial Les Naus de Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza y que fue construido sobre un solar que era municipal. Además, una funcionaria del Patronato Municipal de la Vivienda, jefa de Gestión y Coordinación, ha trasladado igualmente que no acudirá el 8 de junio.

Sobre la cita del 22 de mayo, la decisión de estos dos funcionarios se suma a la del exjefe del Servicio de Asesoría Jurídica, quien ya trasladó que no iba a acudir. En las diferentes sesiones de este órgano solo ha comparecido un técnico que ya está jubilado y en la última tampoco asistieron ni el exalcalde del PSPV Gabriel Echávarri ni la concejala del PP Mari Carmen de España ni varios exediles.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, el vicesecretario argumenta en el escrito en el que comunica que no acudirá que entre sus "funciones" no está comparecer "en dichas comisiones".

"Respecto a mi conocimiento sobre este tema, me remito al expediente de averiguación de hechos instruido al efecto por esta Vicesecretaría", añade, en alusión al expediente que le encargó el alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, en relación con la enajenación de la parcela municipal sobre la que se levantaron las VPP de Les Naus.

INFORME

Posteriormente, el vicesecretario afirmó en un informe que la comisión de VPP "no tiene atribuida por ley ninguna facultad de investigación", por lo que consideró que "su función ha de ceñirse al examen formal de los expedientes completos".

También que "realizar una investigación de un suceso por un órgano que no tiene potestades para ello ni regulación específica podría vulnerar" algunos "derechos", según recalcó en ese documento, fechado a 31 de marzo.

En ese informe, se indicó que el presidente de esta comisión, el vicealcalde Manuel Villar, del PP, solicitó este dictamen, "relativo a la obligación de declarar por parte de las personas llamadas a esta finalidad".

El vicesecretario entendió que "solo se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso" y que "el personal funcionario o laboral no tendrá obligación legal de comparecer y por tanto lo hará de forma voluntaria".

Por su parte, el interventor general del consistorio alicantino ha comunicado en otro escrito que no podrá asistir a esa comisión "porque los próximos días 21 y 22 de mayo" estará "ausente de Alicante".

Ante este escenario, en el que ya han trasladado que no van a asistir ni el vicesecretario, ni el interventor general ni el exjefe del Servicio de Asesoría Jurídica, falta conocer si acudirá un inspector de la Policía Local. El cuerpo municipal realizó inspecciones en Les Naus tras conocerse la polémica de las adjudicaciones.

Asimismo, la otra funcionaria ha excusado su "no comparecencia" en la comisión del día 8 de junio "al considerarse cumplido el deber de información mediante la dación de cuenta de los asuntos objeto de la misma efectuada ante el consejo rector del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, en sesión celebrada el 27 de marzo de 2026, órgano en el que se encuentran representados todos los grupos municipales".