Víctimas de la dana, citadas para comparecer en Europa el 25 de septiembre: "Esperamos que se pongan en nuestra piel"

VALÈNCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de la dana han sido citadas para comparecer ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) el próximo 25 de septiembre. "Esperamos que se pongan en nuestra piel".

Así lo ha indicado a Europa Press la presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, quien ha detallado que el acto tendrá lugar sobre las 12.00 horas.

La presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O ha puesto en valor que "vayan familiares de víctimas directas y personas que han vivido la dana", ya que esta comparecencia es "un altavoz".

Para Álvarez, "es importantísimo que la UE, el Parlamento Europeo y el mundo conozcan de primera mano" lo sucedido en la barrancada del pasado 29 de octubre "y no a través de políticos que afortunadamente no lo han vivido".

SOLICITARÁN JUSTICIA

Asimismo, ha reiterado que "se solicitará justicia" y ha incidido en que "no hay que olvidar la negligencia que se vivió los días previos", pues "no se tomaron medidas de emergencia antes del 29".

Álvarez ha remarcado que su asociación "hará todo lo posible" para que también participe la Associació de Víctimes de la DANA del 29 d'octubre de 2024, a la que ha definido como "compañera de batalla".