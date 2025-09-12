Víctimas de la dana muestran su "indignación" por el tratamiento de À Punt del vídeo del Cecopi y piden "rigor"

Familiares exhiben carteles con los nombres de las víctimas de la dana en la última concentración en València para pedir la dimisión de Carlos Mazón - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre han mostrado su "indignación", "malestar", "desacuerdo" y "profunda preocupación" por el tratamiento de À Punt con el vídeo del Cecopi el día de la riada, difundido por Radio Televisión Española (RTVE), y han pedido "rigor".

Así se han manifestado en un comunicado las Asociación de Víctimas Mortales DANA 29-O y l'Associació de víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024 tras la filtración del vídeo en el que se escucha a la exconsellera de Justicia Salomé Pradas dar instrucciones sobre el ES-Alert.

A su juicio, resulta "totalmente inaceptable" que À Punt "haya rehusado publicar el video completo argumentando motivos de protección de datos, mientras ese mismo material ha terminado siendo difundido por otra cadena". "Esto nos lleva a cuestionar la coherencia de dichos argumentos y la gestión de la información sensible que rodea a los hechos de la dana por la televisión pública valenciana", han lamentado.

"La ciudadanía, y en especial las víctimas y sus familias, tienen derecho a conocer toda la verdad sobre lo ocurrido", han apuntado. El derecho a una información veraz, recogido como un derecho fundamental en la Constitución Española, y la transparencia institucional, "son pilares esenciales en un Estado de Derecho, especialmente cuando se trata de esclarecer hechos para depurar responsabilidades en torno al segundo mayor desastre natural de la historia de España, que afectó a tantas personas y, de la peor manera, a las víctimas mortales y sus familias", han apuntado.

Por ello, estiman que "ocultar pruebas o no contribuir activamente a esclarecer los hechos no protege la intimidad de nadie, sino que favorece la opacidad, alimenta la desconfianza y perpetúa el dolor de quienes aún esperamos respuestas".

"À Punt, como medio público valenciano, tiene una responsabilidad ética y profesional con toda la sociedad valenciana, y, como tal, esperamos su compromiso con la verdad, transparencia y rigor informativo", han insistido.

NO UTILIZAR COMO ESCUDO

Las asociaciones han mostrado su "preocupación" porque À Punt aluda a que la difusión por parte de RTVE del vídeo del Cecopi de 29 de octubre de 2024 obedezca a "intereses partidistas", para seguidamente declarar que "siempre estarán profesional y personalmente al lado de las víctimas". "Exigimos que ninguna institución ni medio público utilice a las víctimas como escudo para justificar su inacción", han reclamado.

"Desde nuestras asociaciones rechazamos rotundamente esta interpretación", han indicado, para añadir que "las víctimas no somos peones políticos, ni aceptamos que se usen argumentos partidistas para justificar el ocultamiento de información que puede resultar absolutamente relevante en una causa judicial abierta que investiga el presunto homicidio imprudente de 228 personas".

CARTA DE VILAPLANA

Por otro lado, las asociaciones se refieren a la carta abierta de la periodista Maribel Vilaplana, quien comió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana. "Ha esperado diez meses para desvelar algunos detalles reveladores y bastante significativos de su comida con Mazón aquel trágico 29 de octubre de 2024".

"Respetamos profundamente su estrés post traumático, pero si ella nos hubiera respetado de igual manera a las verdaderas víctimas, no hubiera encubierto durante diez meses una mentira que nos produce una grave herida añadida", han agregado. "La carta de Vilaplana no nos causa sino un profundo dolor", han sentenciado.

Con todo, las entidades han mostrado su deseo de que À Punt "tenga memoria" y "trate con absoluto rigor" el asunto. "Las víctimas merecemos algo más que silencio o evasivas, algo más que videos filtrados o informaciones que se desvelan diez meses después de la dana en forma de carta abierta", han aseverado.