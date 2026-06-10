Víctimas dana piden la imputación de Camarero y reprochan que haya entrado a declarar por el garaje: "Es una bofetada"

VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)

Víctimas de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, han pedido la imputación de la actual vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, quien durante la riada ocupaba el cargo de consellera de Servicios Sociales, al tiempo que le han recriminado que haya entrado a declarar en el juzgado por el garaje: "Es una bofetada".

Así se han pronunciado representantes de asociaciones de víctimas de la dana, quienes esta mañana esperaban a las puertas del juzgado a Camarero, citada a las 9.30 horas para testificar en el procedimiento.

Camarero ha llegado a los juzgados sobre las 8.45 horas y ha entrado por el garaje previa autorización que le concedió ayer el presidente del tribunal de instancia debido a que para hoy había convocada una concentración de las víctimas y por seguridad, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales.

En la puerta del órgano judicial se han presentado una veintena de víctimas que coreaban "Camarero dimisión", "Camarero imputación", "justicia" y "asesinos, criminal". También portaban pancartas en las que se podía leer: "Menos mentiras, más justicia. Asesinos".

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, ha declarado a los medios de comunicación que Camarero "debería de ser una de las personas investigadas porque era responsable de las residencias --donde fallecieron varias víctimas--, de los centros de día y de la teleasistencia, y debería estar investigada. Esperemos que la jueza tenga a bien investigarla", ha reclamado.

"El día 29 de octubre Camarero abandonó a las personas de teleasistencia, abandonó a las personas de las residencias y también de las viviendas tuteladas. Y murieron un número importante de personas mayores", ha insistido.

Además, ha lamentado que Camarero "no haya tenido la valentía de entrar por la puerta. Ni ha querido mirarnos a la cara". Por otro lado, se ha referido al abogado del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, quien hoy ha acudido por primera vez a los juzgados después de que la Audiencia admitiese su personación en la causa, y Álvarez ha comentado: "Hemos visto entrar al abogado de Mazón, no sabemos en figura de qué, de testigo no ha querido estar, tampoco está como investigado, porque el Tribunal Superior de Justicia ha decidido que no puede ser investigado. Entonces no sé si le han creado una figura especial para él. Hay que hacer un acto de fe casi en este país, en el Estado español, para creer en la justicia", ha dicho.

"NO ESTUVO DONDE DEBÍA"

Por su parte, Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana 29 de octubre, ha reprochado a Camarero que en el momento de la dana era la responsable de la gestión de las residencias y teleasistencia y "no estuvo donde debía de estar, estaba en una entrega de premios", ha lamentado.

"Estamos aquí --ha añadido-- para recordar que continúa un gobierno continuista --Camarero sigue siendo vicepresidenta del Consell actual-- para pedir su dimisión".

Sobre la entrada de la vicepresidenta por el garaje, ha manifestado que es una "vergüenza" que una responsable del Consell del 29 de octubre "entre por la puerta de atrás, que no pueda mirar a la cara a las personas que estamos reclamando justicia, verdad y reparación".

En esta línea, Toñi García, quien perdió a su marido y a su hija en la riada, se ha sumado a la petición de dimisión de Camarero porque la consideran "responsable" de parte de los fallecimientos, sobretodo de las personas de la tercera edad, "sobre las que ella tenía responsabilidad de protegerlas y ayudarlas en un día tan nefasto", ha descrito.

"Y una vez estaba en una reunión del Cecopi --ha añadido--, de máxima urgencia y emergencia, no se le ocurrió otra cosa que irse a entregar o recoger un premio, dejando abandonadas sus responsabilidades. Y hoy, aquí, en el juzgado, una vez más la justicia nos vuelve a dar una bofetada porque entra por la puerta trasera. Eso no se debe permitir", ha reclamado.

En su opinión, "una persona que no tiene nada que esconder, que dice la verdad y quiere contribuir con la justicia, no entra por la puerta trasera. Da la cara a las verdaderas víctimas que estamos aquí en la puerta". "No hay derecho. Tiene muy poca vergüenza y no lo tenemos que admitir y en nuestras manos está", ha concluido.