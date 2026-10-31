Víctimas de la dana reconocen la labor de quienes les "tendieron la mano" y aseguran que su dignidad "no está en venta"

Primera edición de los premios 'Memòria'. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de la dana que asoló gran parte de la provincia de Valencia en octubre de 2024 han reconocido este sábado con la primera edición de los premios 'Memòria' a las personas y entidades que les "tendieron la mano" tras la tragedia que costó la vida a 234 personas. Además, han proclamado que su dignidad "no está en venta".

Así lo han puesto de relieve durante el acto de homenaje que se ha llevado a cabo en la mañana de este sábado en el Teatro Talia de València.

En la ceremonia, organizada por la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, se ha distinguido a Carmen Amoraga y Maxi Roldán, autores de la obra 'Lágrimas de barro'; a Victoria Rosselló, física y jefa de meteorología de À Punt, y al geógrafo y climatólogo, jefe de la Aemet en la Comunitat Valenciana. José Ángel Núñez.

Al acto han asistido también la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Roger Llanes, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, y las presidentas de la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, y de la Asociación de Víctimas y Damnificados de la DANA, Elisabeth González.

La presidenta de la asociación organizadora, Rosa Álvarez, y la vicepresidenta, Carmen Gil, han destacado ante los asistentes que la dignidad de las víctimas "no está en venta" y han instado a que "no se vuelva a repetir" una tragedia como la de la barrancada. Además, han hecho notar que un aprendizaje de la tragedia ha sido comprobar cómo se puede avisar con antelación a la población en casos de emergencias.

En declaraciones a los medios antes del inicio del encuentro, Rosa Álvarez ha explicado que los premios sirven para reconocer a "todos y cada una de las personas que nos han acompañado". Así, ha indicado que se ha premiado a Carmen Amoraga y Maxi Roldán por "su libro extraordinario"; a Victoria Roselló, "por el magnífico papel" que desempeñó el 29O aunque "nadie le hizo caso" y a José Ángel Núñez "para desmentir el máximo bulo de la dana, uno de tantos, el del apagón informativo".

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que le gustaría que, dos años después de la riada, los "responsables políticos pidan perdón a las víctimas". Para él, "hoy España no es lo mismo que era desde el punto de vista de la atención a las alarmas y, desgraciadamente, para eso ha tenido que pasar la desgracia que ha pasado hace dos años" en Valencia.

Dicho esto, ha exigido también "infraestructuras que impidan que eso vuelva a suceder de la manera que ha sucedido, aunque haya alertas" y ha hecho hincapié en que "Hay que hacer caso a las personas que conocen del tiempo y que nos hacen las previsiones de las cosas que van a pasar". "Pero también hay que tener unas infraestructuras adecuadas para que se pueda absorber buena parte de las consecuencias de esa situación. El cambio climático es una realidad", ha apuntado.

El jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, ha remarcado que él "no es nadie sin un soporte científico detrás": "Soy un funcionario de la Administración General del Estado, no soy director de nada ni catedrático".

PROTEGER VIDAS"

Dicho esto, ha destacado que "la ciencia del siglo XXI es una tarea colectiva, no es una tarea individual" y ha reivindicado que la Aemet "no" es del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni de los anteriores jefes del Ejecutivo, ha dicho, citando a Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar. "Es un instrumento del Estado español que tiene como misión proteger bienes y proteger vidas".

Ha puesto de relieve también que, tras la dana de octubre de 2024, se trabaja de una manera diferente en Aemet y ha puesto como ejemplo la hora de la emisión de los avisos para tomar antes las decisiones.

La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez, ha señalado que es un "honor" acompañar a víctimas de la dana, ha afeado "cómo han sido maltratadas" por el ejecutivo autonómico y ha afirmado sentir "con algunos puntos en común con ellas".

Por su parte, la meteoróloga de À Punt Victoria Roselló ha subrayado que este galardón supone un "reconocimiento" a lo que hizo la cadena pública durante aquellos días: "El trabajo que se hizo previo y posterior al seguimiento de la dana y acompañamiento de las víctimas". Y ha apostillado: "Era nuestra labor, era lo que teníamos que hacer, pero es una emoción el reconocimiento".

Y Carmen Amoraga y Maxi Roldán, autores de 'Lágrimas de barro', han admitido que en esta semana renacen "sentimientos muy encontrados": "Por un lado, la satisfacción de formar parte de un inmenso grupo de personas que no permiten que se olvide lo que pasó, a quién pasó y a quiénes no queremos que vuelva a pasar, que es a toda la ciudadanía, a toda la sociedad. Y, por otra parte, mucha tristeza al recordar los momentos que pasaron hace ahora dos años".

Sobre la obra, han destacado que está escrito "a cuatro manos, pero con un solo corazón" y que "jamás hubiéramos querido escribir".

La entrega de premios se ha iniciado con una breve función teatral para expresar el dolor ocasionado por la "falta de acción" de los políticos aquella trágica jornada, concretamente del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón. En varios momentos del acto, los asistentes han coreado el lema 'Mazón a presó'.

Tras una serie de actuaciones musicales inspiradas en el poema de Vicent Andrés Estellés 'Assumiràs la veu d'un poble', el acto ha finalizado en torno a las 14.30 horas con la invitación de Rosa Álvarez y Carmen Gil a los presentes para asistir a la manifestación por el segundo aniversario de la dana que se desarrollará en València desde las 18.00 horas.