Víctimas protestan mientras comparece Mazón en Les Corts: "Es un paripé, donde tiene que ir a declarar es ante la jueza"

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de víctimas de la dana se han concentrado este martes ante las puertas de Les Corts, mientras comparece el 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación en la cámara autonómica, y han reprochado que no deje su acta de diputado para ir al juzgado. "Es un paripé. Donde tiene que ir a declarar es ante la jueza", han dicho, y ha asegurado que no esperan de esta comisión nada más que "mentiras" del jefe del Consell, al que han advertido: "que sepa que allá donde él esté, estaremos", como el próximo lunes en la Comisión del Congreso.

Así lo han asegurado en la protesta, en la que han exhibido pancartas como "Inepte i criminal" ("inepto o criminal") o "Totes alcem la veu per qui ja no pot alçar-la" ("Todas levantamos la voz por quienes ya no pueden levantarla"). Los asistentes han coreado gritos de "Mazón a presó, Consell dimissió", o "No son muertos, son asesinados" o "Ací està el poble valencià" ("Aquí está el pueblo valenciano"). Asimismo, han mostrado fotos de sus familiares víctimas y portado camisetas con el lema, en valenciano: 20:11. Ni Olvido ni perdón".

Un altavoz en el exterior ha permitido a los concentrados seguir la intervención de Mazón, que han criticado con gritos de "Vergonya vergonya", "mentira, mentira" y "asesino", acompañados de pitos y abucheos. "No hables aquí, habla en Catarroja", le han espetado en alusión al juzgado.

Toñi García, esposa y madre de Miguel y Sara, de 63 y 24 años, fallecidos en Benetússer, ha reprochado a Mazón, en declaraciones a los medios, que "si tuviera dignidad y tuviera lo que hay que tener, no se escondería detrás de un acta de diputado" e iría a declarar ante la jueza de instrucción número 3 de Catarroja porque "el pueblo no le quiere". "Puesto que dice que no tener nada que ocultar, ¿por qué no va? Esa es la pregunta", ha expuesto.

Las víctimas han señalado que "era de esperar" que no pudieran entrar en la sala de la comisión aunque afirman que no les importa mucho porque "sabemos que va a mentir".

"NO VAMOS A ENTRAR EN SU JUEGO"

Por su parte, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha señalado que no están en la Comisión porque "no nos han permitido estar donde está él" y "en otra planta no íbamos a estar". "No vamos a entrar en su juego, en esas puertas abiertas, esos brazos abiertos, esas manos tendidas, que siempre ha sido falso", ha dicho y le ha advertido: "que sepa que allá donde él esté, estaremos".

Álvarez ha recalcado que Mazón no se ha ido sino que le han "forzado a tomar la decisión" las familias, las asociaciones de víctimas, las asociaciones de danmificados y el "poble valencià". "Ahora tiene que dejar de ser diputado autonómico y tiene que ponerse a disposición judicial", ha dicho, y confía en que la instrucción "lo lleve a donde tiene que estar, que es en prisión porque él es el máximo responsable de la muerte de nuestros familiares junto con Salomé Pradas".

"¿Alguno de vosotros espera que diga algo que lo inculpe?", se ha preguntado, y ha augurado que en la comparecencia cree que "repartirá responsabilidades igual que siempre": "que si hubo un apagón informativo, que la agencia estatal de no sé qué tiene la culpa, que Pedro Sánchez tiene la culpa, que los familiares tienen la culpa, que los muertos tienen la culpa, que todo el mundo tenga la culpa, menos él".

"Para nosotros no es presidente de la comunidad autónoma de facto desde el 29 de octubre de 2024 y ojalá no lo hubiera sido nunca, porque nuestros familiares estarían vivos", ha zanjado, y ha añadido que, si como se ha publicado en algunas informaciones el presidente sabía lo que sucedía en Utiel por una llamada de Pradas a las 17.37 horas, es aún "más doloroso" porque "esa situación ya es de ser un psicópata". "Eso no hay palabras", ha dicho.

Para Mariló Gradolí, portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, esta comisión está hecha "a medida" y es un "paripé" y ha sostenido que donde tiene que ir Mazón a declarar es al juzgado, como ya le ha "invitado" la jueza por dos ocasiones.

También ha atendido a los medios Dolores Ruiz, que perdió a su marido y sus dos hijos en Chiva, quien ha explicado que protestan ante Les Corts "para que se entere Mazón, que todo lo que dice es una mentira y un paripé". "Tanto que dice que nos recibe, pues ahora aquí lo demuestra, que no quiere que estemos delante, presente, porque no le interesa", ha dicho, y ha pedido que "que se vaya a su casa y que deje el puesto (diputado) para que la jueza lo investigue".