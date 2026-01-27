El viento deja rachas de viento máximas de 97 km/h en una jornada sin incidentes graves

Archivo - Viento, hojas, otoño, rachas - ARCHIVO

VALÈNCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viento ha dejado rachas de viento máximas de 97 kilómetros por hora en una jornada sin incidentes graves, según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet) que ha recogido Emergencias en un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X'.

En concreto, las rachas más fuertes se han notificado en las localidades valencianas de Buñol (97); Chera (79); Vallanca (77); Ayora (74); Miramar (57); Ontinyent (51); Utiel (50) y en el Aeropuerto de Valencia (50).

En Castellón, Vilafranca (62) y en Montanejos (49); mientras que en el Aeropuerto de Alicante (58); Villena (57); Rojales (55) y Pinós (50).

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha informado de que ha tenido que atender dos servicios por caída de árboles en Alcora y Onda, mientras que el Consorcio de Alicante ha realizado diez actuaciones por servicios menores en la Vega Baja y Bomberos del Consorcio de Valencia ha atendido cinco servicios por tejas rotas y saneamientos en Alzira, así como un servicio por caída de árbol.

La Comunitat Valenciana se encuentra hoy martes en alerta por vientos nivel amarillo en el interior de Castellón, la provincia de Valencia y litoral norte e interior de Alicante, así como también alerta por fenómenos costeros nivel amarillo en la costa de Alicante.

Para mañana miércoles, se ha actualizado a alerta por vientos nivel naranja en el interior sur de Valencia y toda la provincia de Alicante; alerta por fenómenos costeros nivel naranja en toda la costa de Alicante y Valencia; alerta por vientos nivel amarillo en el litoral e interior norte de Valencia y la provincia de Castellón y alerta por fenómenos costeros en nivel amarillo en la costa sur de Castellón.