La vigilancia de un guarda rural y la Policía evita el robo de clementinas 'Marisol' en una finca de La Llosa

La vigilancia del guarda rural y la Policía Local evita el robo de clementinas Marisol en una finca de La Llosa - AYUNTAMIENTO LA LLOSA

CASTELLÓ 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vigilancia de un guarda rural contratado con una subvención de la Diputación de Castellón y la Policía Local de La Llosa han evitado el robo de clementinas 'Marisol' en una finca del término municipal, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El propietario de la parcela alertó el Ayuntamiento de que estaba sufriendo hurtos de naranjas. A partir de ese momento, la Policía Local y el guarda rural intensificaron la vigilancia en la zona y pudieron descubrir al presunto ladrón cuando acudía a la finca con una furgoneta para cargar los cajones que había preparado y escondido previamente.

Al advertir la presencia de los agentes, el ladrón huyó, pero la actuación de vigilancia rural evitó que se consumara el robo, han apuntado las mismas fuentes.

La Policía Local informó inmediatamente al propietario para que pudiera recuperar las clementinas y dio aviso al Grupo ROCA de la Guardia Civil, especializado en la investigación de delitos en el medio rural. El hecho que el ladrón, en su fuga, dejara la furgoneta en la finca podría facilitar su identificación.

El alcalde de La Llosa, Ximo Llopis, ha recordado que el Ayuntamiento mantiene una campaña específica de vigilancia en el término municipal, tanto durante la temporada de la naranja como en la del melón, para prevenir los robos y mejorar la seguridad del campo.