La Vila Joiosa (Alicante) aprueba pedir un préstamo de 23 millones de euros para proyectos "pendientes y necesarios"

ALICANTE, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de la Vila Joiosa (Alicante) ha aprobado este jueves una modificación presupuestaria por créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con un préstamo bancario de 23.299.692 euros para inversiones "pendientes y necesarias para el municipio".

La propuesta ha recibido luz verde con los votos a favor del gobierno local del PP y Gent per la Vila, mientras que PSPV, Compromís y Vox la han rechazado, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, ha señalado en el pleno que las inversiones que se han incluido en esta modificación y que se van a financiar mediante un préstamo "son necesarias y hay que hacerlas a corto plazo" y ha indicado que "la única forma de acometerlas es recurriendo a financiación ajena".

Asimismo, el edil ha destacado que entre las inversiones "hay unas que son necesarias para el desarrollo de la ciudad y otras que son por aspectos de seguridad", como el colector de aguas del Refoio, cuya inversión prevista es de 4,5 millones de euros.

Respecto al colector de aguas, Pérez ha apuntado que "es una obra que hace falta y lleva mucho tiempo pendiente". "No nos podemos permitir que haya una inundación y no tener esta infraestructura", ha añadido.

El resto de la inversión se destinará a actuaciones como la rehabilitación del puente sobre el río Amadorio, la Casa de la Música, la urbanización de accesos al Instituto de Educación Secundaria (IES) Marcos Zaragoza o a aparcamientos disuasorios.

El edil de Hacienda ha asegurado que "los 23 millones se van a financiar a 20 años, lo que hace que se tenga que afrontar poco más de un millón de euros al año". "Esto permite tener capacidad para seguir invirtiendo en otros aspectos urgentes o necesarios", ha agregado.

ALCALDE: "DESARROLLO DE LA CIUDAD"

Por su parte, el alcalde del municipio, Marcos Zaragoza, ha resaltado en el pleno que "las inversiones que se van a hacer son productivas, necesarias y urgentes, y van a permitir el desarrollo la ciudad en varios ejes". Así, ha incidido en la zona sur del municipio con el acceso al IES y "una de las principales entradas a la Vila Joiosa, como es la de Valor".

En relación con el colector del Refoio, ha aseverado que "son más de cuatro millones de euros, que, si bien se van a quedar enterrados en el subsuelo, permitirán liberar el desarrollo de varios sectores urbanísticos".

Así, Zaragoza se ha referido a la "importancia" que tienen otras de las inversiones, como el acceso al Puerto de la Vila Joiosa o la Casa de la Música, que "tendrán un retorno en los diferentes desarrollos urbanísticos". "Todo forma parte de una estrategia de ciudad, no estamos haciendo más de lo que nos toca", ha concluido.

PSPV: "NOS ENDEUDARÁ A TODOS DURANTE 20 AÑOS"

Por otro lado, el grupo municipal socialista ha calificado esta propuesta del PP como "peligrosa" y ha asegurado que el préstamo de 23 millones de euros "endeudará a todos durante 20 años". También ha remarcado que el argumento de los 'populares' es "simple" porque remite a que "todo es urgente", si bien "cuando se abre el documento, se ve que no es así y que, junto a actuaciones que nadie discute, hay otras no tan urgentes".

En un comunicado, el PSPV ha compartido la "urgencia" de los proyectos del puente del Amadorio, el colector de agua del Refoio, la rehabilitación de los nichos del cementerio y la rotonda del polígono, aunque ha manifestado que no está de acuerdo con "la forma de financiación escogida".

No obstante, ha señalado que, junto a lo urgente, el PP "mete lo que quiere colar a golpe de deuda", como la memoria de la modificación presupuestaria y al anexo de inversiones, que "no contiene mínima justificación de por qué cada uno de los gastos no puede demorar su ejecución a ejercicios posteriores".

"Hay determinados gastos como el puente del río Amadorio o la rotonda Konsberg que no pueden ser créditos extraordinarios, ya que en el presupuesto inicial y la modificación de presupuesto número tres ya se contemplaba", ha señalado el grupo socialista.

Igualmente, ha recalcado que hay otros gastos, como la urbanización Montíboli, para los que se destinan 800.000 euros: "Resulta totalmente desproporcionado si se va a destinar a la redacción de planes".

En este sentido, el PSPV ha insistido en que "si se va a destinar a obras de urbanización, se está produciendo un agravio comparativo respecto de otros sectores de planeamiento, en los que la financiación de las obras de urbanización va a cuenta y cargo de los propietarios afectados".

En cuanto a otros proyectos como el acceso al puerto norte, el grupo municipal ha cuestionado "si es un proyecto urgente o un favor político". Respecto a la Casa de la Música, ha recalcado que es una iniciativa de ellos "que podría estar ya en construcción si no fuera porque el PP cambió de ubicación por capricho, descartando un terreno municipal pensado en revitalizar un barrio porque no les gustaba la ubicación, y ahora se busca cualquier forma de llevarlo adelante".

De esta manera, los socialistas han aseverado que, según el equipo de gobierno, el Ayuntamiento tiene actualmente cinco millones de superávit anual, pero "nadie garantiza que esto vaya a ser así durante los próximos años".

A todo lo anterior, el grupo municipal ha agregado que "durante los dos últimos años las inversiones en la Vila Joiosa de organismos superiores ascienden a cero euros, en contraposición con los más de 130 millones de euros que se consiguieron con el anterior gobierno".

Por ello, el PSPV ha exigido "uso responsable del presupuesto, priorizando lo urgente sin hipotecar a generaciones futuras", y ha alertado de que "el PP quiere tapar su falta de planificación y gestión con deuda a largo plazo".