Vila-real (Castellón) acogerá la segunda edición del Avant Fest con La Fúmiga como cabeza de cartel

CASTELLÓ 24 Nov. (EUROPA PRESS) - -

Vila-real se convertirá en epicentro cultural y musical en valenciano con la celebración de la Avant Fest, que celebrará su segunda edición el 18 de abril en el parque de la Mayorazga. Este año, el festival contará con La Fúmiga como cabeza de cartel, en el que será el único concierto de la banda de Alzira en la provincia de Castelló dentro de la gira de despedida.

Las entradas se pondrán a la venta este lunes, 24 de noviembre, a partir de las 19.00 horas. Los precios serán de 10 euros el abono infantil y 20 euros el abono general, gastos de gestión aparte. El Avant Fest se presenta, además, como una gran fiesta por el valenciano al unirse a las Trobades d'Escola Valenciana y a la Festa per la llengua organizada por el Departamento de Normalització Lingüística e incluir actividades infantiles, correbares, propuestas familiares y podcast en directo.

Esta jornada convertirá Vila-real en un espacio de convivencia, música y reivindicación cultural. Además de La Fúmiga, el festival reunirá otras formaciones musicales como por ejemplo Malifeta, El Diluvi, Abril, Plan B, Maloa Brothers y los vila-realenses Apologia.

Se trata de una combinación pensada para todas las edades y públicos, y que refuerza la apuesta de Vila-real como ciudad de festivales y espacio de referencia musical. Paralelamente en la programación musical, la plaza Mayor acogerá una extensa oferta de actividades gratuitas con la participación de centros educativos, AMPA, asociaciones y entidades culturales, que llenarán el centro de la ciudad de talleres, juegos y propuestas familiares en valenciano.

"Unir Avant Fest con la Festa per la Llengua es celebrar aquello que somos: un pueblo vivo, con una lengua viva y con una cultura que no se para", ha señalado Santi Cortells, edil de Normalització Lingüística. Según Cortells, "es un orgullo que Vila-real se haya convertido en el centro de las iniciativas que defienden y hacen crecer el valenciano", haciendo valer el compromiso compartido de escuelas, familias, asociaciones y creadores".

El concejal ha animado a la ciudadanía "a llenar el parque de la Mayorazga el próximo 18 de abril y demostrar, un año más, que Vila-real es tierra de cultura, de libertad y de lengua".

Por su parte, el responsable de Relaciones Institucionales, Diego Vila, ha subrayado "la apuesta decidida por los grupos en valenciano y por una Festa per la llengua con actividades gratuitas abiertas a toda la ciudadanía", y ha destacado también que festivales como el Avant Fest "consolidan Vila-real como ciudad de congresos, acontecimientos y grandes citas musicales".

La alcaldesa en funciones de Vila-real, Maria Fajardo, ha destacado que Avant Fest y la Festa per la Llengua representan lo mejor de la ciudad: "la capacidad de trabajar conjuntamente, de sumar esfuerzos y de proyectar un modelo cultural que apuesta por la música, la creatividad y la defensa del valenciano". "Y tanto en la fiesta de la mañana como en el Avant Fest hemos incidido en crear sinergias con iniciativas locales", ha destacado Fajardo.

"La Fúmiga, en el único concierto de la gira de despedida en la provincia, confirma que Vila-real es un espacio atractivo para las grandes citas musicales. Festivales como el Avant Fest refuerzan nuestro posicionamiento como ciudad de congresos, artes y acontecimientos", ha incidido la alcaldesa en funciones. Finalmente, ha invitado a toda la población "a disfrutar de una jornada que combina música, lengua, educación y participación, y que demuestra, una vez más, que Vila-real es una ciudad viva, acogedora y orgullosa de su identidad".