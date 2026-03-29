El Village de los Gay Games 2026 no se ubicará en CACSA tras el fallo que obliga a cambiar eventos en este recinto

VALÈNCIA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha decidido cambiar la localización del Village de los Gay Games 2026, que estaba prevista en la Ciudad de las Artes y las Ciencias tras conocerse la sentencia Catalá velará por el derecho al descanso tras el fallo que obliga a cambiar eventos de la Ciudad de las Artes después de que esta semana se haya conocido un fallo judicial que ordena al consistorio adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas o los conciertos que se celebran en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) vulneren el "derecho fundamental" de los vecinos de entorno fundamental a la intimidad y la integridad moral.

Así lo han anunciado este domingo fuentes municipales, que han confirmado que ya se está en conversaciones con el Levante UD para trasladar las actividades al Estadio Ciutat de València.

De este modo, han expuesto que el ayuntamiento de la capital valenciana ya está trabajando para modificar el Village de los Gay Games, que se celebrarán en esta ciudad del 26 de junio al 4 de julio. En ese espacio estaban previstas actividades informativas, lúdicas y culturales vinculadas a este evento.

Desde la administración local han añadido que "a pesar de que el Ayuntamiento no es quien autoriza y/o da la licencia de los festivales que se celebran en CACSA --competencia de la Generalitat, han precisado-- el gobierno municipal va a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho al descanso de los vecinos".

En esta línea, las mismas fuentes han afirmado que "el cambio de ubicación del Village de los Gay Games es un primer paso en ese sentido".

"CLARÍSIMO"

La alcaldesa de València, María José Catalá, aseguró tras conocerse esa decisión judicial que tiene "clarísimo" que el Ayuntamiento garantizará y velará por el derecho al descanso de los vecinos del entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de València plaza número 8 de ha estimado la demanda de vecinos de dos edificios de viviendas próximas a CACSA y ha ordenado al Ayuntamiento de la capital que adopte las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas o los conciertos que se celebran en este enclave vulneren su derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral, inclusive la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades.

En esta sentencia, del 24 de marzo, se declara que el Ayuntamiento de València, con su actuación, ha vulnerado el derecho fundamental a la intimidad e integridad moral de los vecinos demandantes, residentes en dos edificios de la avenida Profesor López Piñero de la ciudad, en las inmediaciones del recinto de CACSA donde se celebran los conciertos. El proceso tiene su origen en una reclamación de 2022.