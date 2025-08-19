Villena (Alicante) lamenta la "paralización" de la construcción del nuevo colegio Príncipe Don Juan Manuel-La Celada

Archivo - El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE VILLENA - Archivo

Educación asegura que una vez comunicada la renuncia del Ayuntamiento a las competencias para la actuación "se puede continuar el proceso"

ALICANTE, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villena (Alicante), Fulgencio Cerdán, ha lamentado este martes la "paralización" de la construcción del nuevo colegio Príncipe Don Juan Manuel-La Celada por parte de la Conselleria de Educación.

El primer edil ha asegurado que el consistorio "ha cumplido sus obligaciones" al haber renunciado a la delegación de competencias para actuar dicha construcción, a través del plan Edificant, "a petición del propio conseller el 22 de febrero de 2024, trámite necesario para recuperar el proyecto".

Desde el departamento del Consell que dirige José Antonio Rovira, a preguntas de Europa Press sobre este asunto, han manifestado que "el Ayuntamiento de Villena subió el certificado del pleno de renuncia de las competencias a la plataforma Edificant el 13 de agosto" y que, por lo tanto, faltaba "comunicarlo formalmente".

"Habían hecho el pleno, pero no lo habían comunicado formalmente a través de la plataforma de Edificant para completar el expediente. Una vez realizado este trámite, desde Conselleria se puede continuar el proceso", han aclarado.

FUSIÓN DE DOS CENTROS

En todo caso, Cerdán ha insistido en la "falta de compromiso de la Conselleria de Educación con la comunidad educativa" y en el "incumplimiento de las promesas para hacer realidad un nuevo centro escolar" que fusione los actuales colegios públicos Príncipe Don Juan Manuel, cerrado por problemas estructurales, y La Celada, que también sufre inconvenientes en su estructura.

Además, el alcalde de Villena ha lamentado "la campaña de confusión del grupo 'popular' en Les Corts con informaciones inexactas sobre el estado de situación de este proyecto". "Por lo tanto, las declaraciones de la diputada Clemor no se justifican en modo alguno y no aportan nada constructivo", ha verbalizado, según ha informado el consistorio del municipio en un comunicado. .

Y ha asegurado que "lo más grave" es "la falta de compromiso, puesto que desde la renuncia a las competencias no se ha avanzado en nada sobre este proyecto de construcción del nuevo colegio, que, en principio, fusionaría los dos actuales".

Desde el consistorio han apuntado que en la actualidad el centro escolar Don Juan Manuel sigue en instalaciones provisionales y el de La Celada está "a expensas de los arreglos que están en suspenso y la construcción del nuevo colegio que no termina de avanzar".

Cerdán ha afirmado que "es cierto que hay partida presupuestaria para la redacción del proyecto de nuevo colegio", pero que en la actualidad "no se ha licitado, lo que suma un nuevo retraso a los 18 meses que han pasado desde febrero de 2024, sin avance alguno". "Espero que se licite, se adjudique y se termine el proyecto para que las obras comiencen lo antes posible", ha agregado.

El primer edil de Villena ha afirmado que "esta situación se produce tras la decisión de la Conselleria de Educación de dejar en suspenso los planes anteriores que ya contaban con ocho millones de euros" para la demolición del actual colegio Príncipe Don Juan Manuel y la construcción del nuevo centro.