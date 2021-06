Visor Fest se aplaza a septiembre de 2022 y reúne en 2021 en versión reducida a Niños Mutantes,Los Enemigos y Josh Rouse

ALICANTE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival Visor Fest ha decidido aplazar su edición de 2021 a septiembre de 2022, concretamente los días 16 y 17, cuando podrá contar en Benidorm (Alicante) con la mayoría de su cartel confirmado también para esas nuevas fechas.

Así lo ha anunciado la organización, que ha justificado al decisión en "las medidas restrictivas aún vigentes y la dificultad o en muchos casos imposibilidad de viajar a España de artistas internacionales".

En este punto, los responsables del certamen indican que todos los abonos adquiridos para 2021 serán válidos para la edición del próximo año. Todo aquel comprador que solicite la devolución deberá hacerlo del 10 al 25 de junio a través de la página web de See Tickets en este enlace.

Además, y "para que la espera hasta el año que viene resulte lo más llevadera posible", este 2021 contará con una edición "muy especial" del festival, bautizada como Visor Fest EP, que tendrá lugar el sábado 18 de septiembre también en el Auditorio Julio Iglesias del Parque de L'Aigüera de Benidorm y "con un trío de ases en su cartel": Niños Mutantes, Los Enemigos y Josh Rouse.

Desde el festival explican que, tras las reuniones mantenidas este mayo con las instituciones donde ratificaron las medidas sanitarias actuales en pos de la seguridad de todos, sumado a la dificultad y en muchos casos imposibilidad de viajar a España de artistas internacionales, no ha quedado otra opción posible que aplazar a 2022 la próxima edición de Visor Fest.

"Nuestra intención no es otra que vivir junto a vosotros la experiencia que todos hemos soñado, incluso los artistas ya confirmados, que han hecho un gran esfuerzo para mantener su presencia en 2022. Hasta el momento, The Waterboys, Teenage Fanclub, New Model Army, Mudhoney, Lagartija Nick, The Posies y Australian Blonde ya nos han asegurado que seguirán en Visor Fest 2022", avanzan.

Tan solo nos queda que un artista reconfirme su participación, pero "tanto la banda como su agencia están haciendo todo lo posible para darnos muy pronto una buena noticia", aseguran.

ÚNICA JORNADA DE TRES CONCIERTOS

Respecto a la iniciativa Visor Fest EP, declaran que será "una versión reducida pero no menos brillante de la cita". Así, el sábado 18 de septiembre se celebrará una única jornada de tres conciertos, cada uno de ellos con duración y formato de sala.

Las entradas para este especial Visor Fest EP se pondrán a la venta el martes 8 de junio, pero antes los compradores habituales recibirán el link para adquirir sus entradas.