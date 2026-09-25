Voces jóvenes de Madagascar hacen de la solidaridad una ópera en Les Arts con 'El sueño de Nirina'

'El Sueño De Nirina' - BENITO PAJARES

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts de València acogerá el martes 6 de octubre 'El Sueño de Nirina', una producción de Fundación Agua de Coco y Ópera Sin Fronteras que aborda a través de la música y la danza cuestiones como el abandono escolar, el matrimonio infantil, la desigualdad de género, la explotación y el cambio climático.

'El Sueño de Nirina' es una ópera nacida en el sur de Madagascar que llega ahora a España con 54 niños, niñas y jóvenes malgaches dispuestos a cantar, bailar e interpretar una historia que habla de su realidad, pero también de sus sueños y de su capacidad para cambiarla, ha explicado la organización en un comunicado.

La obra tiene libreto de Lucía Vilanova y música original de Juan Antonio Simarro en colaboración con el músico malgache Kilema y dirección escénica de Paco Azorín y Carlos Martos. Se estrenará el viernes 26 de septiembre en el Teatro Albéniz de Madrid.

Los fondos recaudados durante la gira se destinarán al CASEM, el Centro de Acompañamiento socioeducativo y musical de Fundación Agua de Coco en el que participan más de 600 niños, niñas y jóvenes en Madagascar.

EDUCACIÓN E INCLUSIÓN

'El Sueño de Nirina' es un proyecto artístico, educativo y social impulsado por Fundación Agua de Coco y Ópera Sin Fronteras que utiliza la música, la danza y las artes escénicas como herramientas de expresión, inclusión y transformación social.

Durante los meses de septiembre y octubre, niños, niñas y jóvenes procedentes de Madagascar compartirán escenario con participantes españoles y con un equipo artístico profesional de primer nivel en una gira que pasará por Alcobendas, Madrid, Granada y Valencia.

A PARTIR DE EXPERIENCIAS REALES

El proyecto está impulsado por Fundación Agua de Coco y Ópera Sin Fronteras y tiene un punto de partida poco convencional: la obra no nació en un despacho ni fue creada para contar desde Europa cómo es Madagascar. Fue creada a partir de las voces, experiencias y aspiraciones de sus protagonistas. "Una ópera creada desde Madagascar, no sobre Madagascar", recalcan desde la iniciativa.

Hace tres años comenzaron en Tulear, al sur de Madagascar, los primeros encuentros creativos que dieron forma a la historia de Nirina. A través de la música, el canto, la danza y la interpretación, los jóvenes fueron poniendo palabras y emociones a situaciones que forman parte de su entorno: niñas que abandonan prematuramente la escuela, matrimonios infantiles, desigualdad de género, pobreza, explotación, deforestación y los efectos cada vez más visibles de la crisis climática.

De esas experiencias nació Nirina, un personaje que representa las inquietudes, experiencias y sueños de muchas niñas y jóvenes de Madagascar.

El proyecto ha ido creciendo hasta convertirse en una producción profesional de 70 minutos, con libreto de Lucía Vilanova, música original de Juan Antonio Simarro en colaboración con el músico malgache Kilema y dirección escénica de Paco Azorín y Carlos Martos.

Ópera Sin Fronteras ha acompañado este proceso desde una perspectiva artística y pedagógica, trabajando de la mano del equipo del CASEM y de sus responsables artísticos, sobre una formación musical y escénica que ya se desarrollaba previamente en el centro.

A partir de esa base, el proyecto ha permitido profundizar en disciplinas como el canto, la música y la interpretación y acercar también a los jóvenes a otras áreas esenciales para levantar un espectáculo: iluminación, sonido, dirección de orquesta y producción escénica.

Jairo Zavala (Depedro), Diana Navarro y Serafín Zubiri respaldan 'El Sueño de Nirina' como padrinos y madrina del proyecto. La gira contará además con la participación de colectivos sociales y artísticos españoles vinculados a programas de inclusión social.