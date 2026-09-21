Voces valencianas y clásicos de Chéjov, Sartre y Wilde: el IVC presenta el primer trimestre de su nueva temporada

El Institut Valencià de Cultura presenta 31 propuestas de teatro, danza y circo en el primer trimestre de la temporada 2026-2027 - GVA

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Principal y el Teatre Rialto invitarán durante los próximos meses a reflexionar sobre temas de actualidad y otros universales, desde la individualidad, el narcisismo y la construcción de la imagen hasta la problemática de la vivienda, a través de nuevas voces, reconocidos autores valencianos y textos clásicos de Chéjov, Sartre, Wilde y Guillem de Castro.

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha programado para el primer trimestre de la temporada 2026-2027 un total de 31 propuestas de teatro, danza y circo, de las que 19 espectáculos son valencianas y dos son producciones propias.

La directora adjunta de Artes Escénicas, María José Mora, ha sido la encargada de dar a conocer esta nueva programación que recoge "una cuidada selección de voces artísticas contemporáneas valencianas, nacionales e internacionales que se complementa con relevantes autorías del siglo XX y una apuesta por el teatro clásico visto desde la actualidad".

Bajo el lema 'Mucho que ver contigo', Mora ha explicado que se ofrecerá "una mirada muy amplia sobre lo que es el mundo" y hablan de "problemas que nos son afines a todos. Así, ha destacado "líneas transversales presentes a lo largo de toda la programación", como el individualismo y la construcción de nuestra propia imagen, la distancia entre lo que somos y lo que hacemos y la preocupación por la apariencia, o la necesidad de cuidar a los demás y de construir comunidades.

La directora adjunta ha explicado que el IVC va a trabajar en ocho producciones propias a lo largo de esta temporada, entre ellas 'Narciso en su opinión', estrenada este trimestre, y otros espectáculos de teatro, danza y circo.

Preguntada por la relación con el sector y las críticas de años anteriores a la falta de producción propia, Mora ha asegurado que el IVC "no para" de reunirse con el sector, dialogar y que se están acogiendo "todas las reflexiones" que puedan llegar, si bien ha puntualizado que se debe examinar cómo llevar adelante estas propuestas en función de los recursos disponibles. Ha remarcado que "siempre ha habido producción propia, ahora y cuando llegué".

PROGRAMACIÓN DEL PRINCIPAL

La temporada comienza los días 3 y 4 de octubre con 'El entusiasmo', de Pablo Remón, producida por el Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze. El 10 y 11 de octubre, en formato #PrincipalIntim, se representará 'Cadira verda', escrita y dirigida por el dramaturgo valenciano Tomás Verdú e interpretada por Nara Pérez.

Por su parte, la producción propia del IVC 'El Narciso en su opinión' se podrá ver del 15 de octubre al 1 de noviembre. Con versión de Chema Cardeña del texto de Guillem de Castro, y dirección escénica de Rebeca Valls, esta obra teatral del Siglo de Oro español cuenta con un gran equipo artístico de profesionales valencianos.

Los días 7 y 8 de noviembre Ainhoa Amestoy dirigirá 'A puerta cerrada', de Teatros del Canal y Comunidad de Madrid. Un texto de Jean-Paul Sartre interpretado por Isabel Ordaz, Pere Ponce, Jesús Asensi y Olivia Molina. Emilio Gutiérrez Caba dirigirá 'Los duelistas', de la valenciana Yapadú Artística, del 12 al 15 de noviembre. La danza de Roser López Espinosa - Lowland, que obtuvo el Premio Max 2026 a Mejor Elenco de Danza, llega el 21 y 22 de noviembre con 'Faula'.

Asimismo, el IVC y la APCCV celebrarán la X Nit del Circ Valencià. El creador valenciano Raül Garcia dirige este homenaje a la profesión circense que se podrá ver el 27 de noviembre en el Principal de València, el 29 en Picassent y el 6 de diciembre en Chiva.

Los días 28 y 29 de noviembre Àngels Gonyalons encarnará a Oscar Wilde en 'El retrat de Dorian Gray'. Marc Rosich dirigirá esta producción de Teatro Romea y Grec 2026 Festival de Barcelona.

Enero comenzará con la pieza 'El nudo gordiano', de Johnna Adams, dirigida por Israel Elejalde, que estará en cartel los días 15 y 16. El día 17 tendrá lugar la representación de la obra 'Un monstruo viene a verme', de Patrick Ness, inspirada en una idea original de Siobhan Dowo. Y del 21 al 31 de enero volverá a escena la producción del IVC 'El aguante', escrita y dirigida por Víctor Sánchez Rodríguez.

PROPUESTAS DEL RIALTO

El Teatre Rialto acogerá durante la temporada una programación que combina producciones contemporáneas valencianas y nacionales con formatos actuales e innovadores.

La programación comenzará en octubre con cuatro estrenos de compañías valencianas, dos de ellos de teatro en valenciano, uno de circo y otro de danza e inclusión. Del 1 al 4 de octubre, Bullagan Companyia de Teatre levantará el telón con el espectáculo en valenciano 'Tristesa i alegría en la vida de les girafes', una comedia sobre las crisis de Tiago Rodrigues y dirigida por Adrián Novella.

Del 8 al 11 de octubre, la creadora Irene de la Rosa presentará el estreno de 'Antoñita: cuerpo y memoria', que toma como punto de partida la vida y obra de la bailaora sorda 'La Singla'.

Bambalina Teatre Practicable se despedirá de los escenarios con el estreno, del 15 al 18 de octubre, de su última producción en valenciano, 'Corol·lari. Dir adéu sense acomiadar-se'. Un montaje dirigido por Jaume Policarpo a partir de la propuesta de ocho autores y autoras valencianos para concluir y celebrar la trayectoria artística de la compañía.

El espectáculo de circo y música en directo 'Karma letal', de los valencianos Gonzalo Santamaría y Gilbertástico, se estrenará en el Rialto del 22 al 25 de octubre.

Los días 31 de octubre y 1 de noviembre llegará 'La reina brava', de Las Niñas de Cádiz, una propuesta inspirada en el teatro isabelino y en la dramaturgia de Shakespeare. Posteriormente, los días 7 y 8 de noviembre, Titzina Teatro presentará 'Disección de la bondad en tres actos', una creación de Diego Lorca y Pako Merino.

'Tinc un bosc al cervell', de Sala Becket, se podrá ver los días 14 y 15 de noviembre. Se trata de un texto de Guadalupe Sáez en valenciano que habla de la vida y del dolor de la pérdida. La Companhia do Chapitô presentará, el 21 y 22 de noviembre, su versión de 'La Odisea' en clave cómica.

El Centro Dramático Nacional presentará 'Al final de las cosas', de Noemí Rodríguez, los días 28 y 29 de noviembre. La compañía valenciana La siamesa, dirigida por Ángela Verdugo, presentará 'SC_Santa cultura', una pieza sobre la complejidad y omnipresencia de la cultura.

Asimismo, el apoyo del IVC a la creación dramatúrgica y al talento local se hará patente con una nueva edición de 'Inèdits' y del Laboratorio de Dramaturgia 'Insula Dramataria Josep Lluís Sirera. Del 9 al 20 de diciembre se realizarán las lecturas dramatizadas de los textos de los autores Vicent Francés, Jacobo Julio Roger, Victoria Enguídanos y Julia Suay, surgidos de la IX del Laboratorio de Dramaturgia. Y los días 27 y 28 de octubre tendrá lugar la lectura del texto de Melena Androide 'Terrores desproporcionados no completamente descartables'.

En enero llegará 'Huérfanos', una obra de Dennis Kelly que involucra al público en la escena. El valenciano Borja López Collado presentará del 14 al 17 una versión contemporánea del mito clásico 'Medea' situada en Benidorm con el título 'Medea, historia de un ghosting'. 'La ira de Narciso', de Teatro de la Abadía, realizará los días 23 y 24 un viaje por la obsesión, el deseo y la identidad. Por último, tendrá lugar la representación de 'La gaviota, ensayo abierto' a partir de la obra de Chéjov, una pieza que llegará desde el Centro Dramático Galego, en colaboración con el IVC.

Por su parte, Espai LaGranja continuará ofreciendo a los profesionales valencianos un programa de talleres y laboratorios que fortalecen la investigación y creación artística. Además, abrirá su espacio a toda la ciudadanía mediante 'Ressò', un nuevo ciclo semanal dedicado a descubrir y compartir las danzas tradicionales valencianas.