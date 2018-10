Las voces y vecinos del Cabanyal toman el escenario del Rialto en 'I tornarem a sopar als carrers'

Publicado 23/10/2018 16:59:51 CET

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos del Cabanyal de València, sus "experiencias y reflexiones", tomarán el corazón de la ciudad y el teatro público, el Rialto, con la obra 'I tornarem a sopar al carrer', una función que surgió en el marco del festival Cabanyal Íntim y que se nutre de las conversaciones y vivencias de los habitantes del barrio, reconvertidos en actores para protagonizar su propia historia.

Así lo han explicado este martes las codirectoras de la obra Isabel Caballero y Begoña Tena --esta última también coautora junto a Xavi Puchades--; las vecinas y actrices en la obra Lola Serón, María José Agües y Stella Marco; el director del Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, y el director adjunto de Artes Escénicas, Roberto García.

'I tornarem a sopar al carrer', una coproducción de Las Naves, el

Ayuntamiento de València y el IVC que podrá verse en el Rialto a partir de este jueves y hasta el próximo domingo, es "un homenaje a la gente que ha estado resistiendo durante años en el Cabanyal" contra la "destrucción" del barrio, que es "discrepante a nivel ideológico pero todos han sufrido", ha explicado Tena.

El texto de la obra, que firma Tena junto a Xavi Puchades, nace de un "pequeño" espectáculo en Cabanyal Íntim", que supuso una "fase de escritura muy larga" y, sobre todo, de documentación, ya que los autores mantuvieron encuentros con los vecinos del barrio para conocer y plasmar sus historias, sentimientos y reflexiones, ha detallado. Un proceso "condicionado" también por los talleres de teatro que se pusieron en marcha con los vecinos, de donde sale parte del elenco de la función, entremezclados en escena con actores profesionales.

No obstante, "no es teatro documental", ha apuntado Begoña Tena, sino una "tragicomedia" que engloba "muchas emociones" y que "reivindica la ficción para contar cosas".

"UN CALDO DE CULTIVO PRECIOSO"

Según ha indicado Isabel Caballero, con los talleres de Teatro, desde Cabanyal Íntim llevaban "mucho tiempo trabajando con los vecinos". Se dispusieron anuncios por las calles y, así, los intérpretes son "vecinos amigos del barrio". En definitiva, "gente que va caminando por la calle, que ve el cartel y viene al taller de iniciación", ha añadido Tena.

Caballero ha puesto el foco en la vocación de "integrar a los vecinos de forma activa" y "darles la oportunidad de subir al escenario". "Recuerdo los momentos de ir a casa de ellos, hablar con ellos, compartir sus historias", ha manifestado, al tiempo que ha recalcado que ese ha sido su "caldo de cultivo", en su opinión "precioso". Así, "son los propios vecinos los que están hablando de ellos mismos, el espíritu de los vecinos está en la obra, en las escenas", ha agregado.

Entre este reparto se encuentra Lola Serón, que Tena define como "espíritu del barrio y musa de la obra". Para esta vecina, subirse a los escenarios primero en Cabanyal Íntim y ahora en el Rialto es una "experiencia inolvidable, tanto como que no era muy consciente". "Me sentía más guapa, mis amigas me decían que cuando terminaba era como si hubiera sido un parte, se veía en la piel", ha comentado.

Incluso, como ha afirmado su compañera María José Agües, han sido "profetas en su tierra", algo que comprendieron tras el estreno de la función el año pasado: "No podíamos ir al mercado, nos paraban mil veces. La obra lo 'petó' porque supo reflejar muchas sensibilidades muy diferentes".

"LA LUCHA DEL BARRIO ES MUY AMPLIA"

Sobre estas sensibilidades y las opiniones del barrio respecto al proyecto de ampliación del Blasco Ibáñez hacia el mar, Begoña Tena ha reconocido: "Nunca somos neutrales, no es una obra neutral, pero hemos intentado coger muchas voces, algunas discrepantes". Y es que "el barrio no es uniforme, es poliédrico", ha señalado. "Hay mucho dolor en el barrio, gente discrepante a nivel ideológico, y todos han sufrido", ha insistido, antes de subrayar que "la lucha del barrio es muy amplia".

"A pesar de todo, hay un sentimiento fraternal que debe quedar por encima de los conflictos, que en otros barrios no se da", ha resaltado Tena, para quien la historia del barrio, con sus "problemas de vivienda", la gentrificación o el nuevo "ritmo" que toman las ciudades, "es universal, trasciende el costumbrismo", a modo de "sainete moderno" en el que "los personajes tipo han cambiado".

En la misma línea, Isabel Caballero ha remarcado que 'I tornarem a sopar al carrer' aborda "las cosas que estamos perdiendo en todas las ciudades" y pone en valor "las pequeñas, el salir a la calle o comer con los vecinos",

"Aún queda mucho que hacer por el barrio", considera la codirectora, que ha reivindicado que "hay que conseguir que mejore, invertir", pero "con la gente del barrio dentro". "No podemos dejarlos fuera", ha pedido.

LA "VICTORIA" DE LLEGAR AL CENTRO

Además, Caballero ha hecho hincapié en lo "emocionante de llevar al centro de València" la obra, especialmente para los vecinos, ya que "la gente del Cabanyal aún dice 'me voy a València'". Algo en lo que coincide Tena, para quien es "una victoria llegar a nuestro teatro público".

En este sentido, el director del IVC, Abel Guarinos, ha defendido que "las cosas que se hacen en el centro deben ir a los barrios, y las cosas que se hacen en los barrios deben ir al centro". A su juicio, "el teatro público o se acerca al público o no tiene razón de ser", por lo que el Rialto debe permitir a la ciudadanía "poder habitar el teatro, poder hacerlo tuyo, como espectador, como autor o actor".

Del mismo modo, Roberto García ha apuntalado que es "significativo" arrancar la temporada del Rialto con esta función, ya que la temporada "está enmarcada en el 'leitmotiv' de la identidad" e 'I tornarem a sopar al carrer' refleja la "identidad del barrio", con el Cabanyal como protagonista y "metáfora de muchas cosas, buenas y malas". "Una temporada especial que supone un cambio de filosofía", ha asegurado.