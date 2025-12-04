Voluntarios de La Cantina denuncian que el Ayuntamiento de València impide celebrar sus premios por la dana en la calle

Miembros del Centro de Voluntarios de La Cantina denuncian que el Ayuntamiento de València no permita celebrar sus premios que reconocen la labor tras la dana - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miembros del Centro de Voluntariado 'La Cantina' han denunciado que el Ayuntamiento de València haya denegado el permiso para la celebración el próximo 20 de diciembre en la vía pública de los Premios No Olvidar La Dana alegando que "no es un evento de interés general" y piden al consistorio que "recapacite" y "cambie su opinión": "No sé qué puede haber más de interés general", han afeado.

En estos términos se han expresado este jueves durante la rueda de prensa de presentación de los Premios No Olvidar La Dana, organizados por el centro de voluntariado 'La Cantina', que ha contado con la presencia de varios de sus miembros; de las portavoces de la Associació Víctimes Mortals de la Dana 29O, Rosa Álvarez, y la de la Associació Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí, así como de diferentes entidades sociales, vecinales y culturales.

Uno de los miembros del colectivo, Edu Puerta, ha instado al consistorio a "recapacitar" y a la sociedad valenciana a que "apoye y que ayude a presionar para que el Ayuntamiento pueda cambiar su opinión" y acceder a esta celebración en la calle Literato Azorín entre las calles Cádiz y Sueca. Sin embargo, desde el consistorio alegan que la fecha propuesta es complicada en la movilidad de la ciudad y proponen un horario modificado alternativa para volver a tramitar el permiso.

Así, Puerta ha explicado que, igual que el año pasado cuando celebraron un acto similar en homenaje a los voluntarios y a los afectados por la dana, se ha solicitado al consistorio el permiso para celebrar este acto pero lo "ha denegado inexplicablemente". Según ha sostenido, la respuesta del consistorio es que el evento "no es tradicional" pero la razón principal es que "no es de interés general".

"La respuesta que nos ha dado (el consistorio) es inexplicable, no hay ninguna razón ni de normativa ni de legalidad que impida que podamos hacer el evento", ha manifestado Puerta, quien ha asegurado que el evento se va a celebrar igualmente, de la misma manera que lo hicieron el año pasado ya que "no hay ninguna razón de peso para impedir que se realice en nuestra calle, que es de donde salieron los palés de ayuda y los equipos de limpieza durante tantas semanas".

"NINGUNA CASUALIDAD NI NINGUNA EQUIVOCACIÓN"

"No sé qué puede haber más de interés general, no solo para los afectados, o para los voluntarios que se han dejado en la piel y sus horas de vida en ayudar, no solo para Valencia, sino en toda España, que los afectados por la dana se recuperen ya, cuanto antes, y en mejores condiciones de las que estaban antes, si puede ser", ha aseverado.

En este sentido, otro de los miembros de la asociación, Joanen Cunyat, ha incidido en que el Ayuntamiento de València ha decidido tomar el "camino equivocado" denegando la celebración de estos premios cuando podría adoptar una postura diferente y ponerse "al servicio de favorecer, promover y crear las mejores condiciones para que se convierta en una de las tantas celebraciones de la dignidad, la memoria, el reconocimiento que se están haciendo desde tantos sectores de la sociedad".

"NINGUNA CASUALIDAD"

Por su parte, Rosa Álvarez ha indicado que no cree que sea "casualidad" que el Ayuntamiento haya tomado esa decisión y ha apuntado que si lo "subsanan" será "por la presión que entre todos y todas ejerzamos, pero no veo yo ninguna casualidad ni ninguna equivocación aquí".

Igualmente, Mariló Gradolí ha señalado que, teniendo en cuenta que este viernes se celebra el Día Internacional del Voluntariado, "duele todavía más" que "sea el Ayuntamiento de València el que niegue un acto de reconocimiento" a este colectivo.

"Pedimos al Ayuntamiento que recapacite y cambie esa opinión para que se pueda hacer ese acto", ha manifestado Gradolí, al tiempo que ha deslizado que "si lo que pretende (el consistorio) es que olvidemos la dana, en València hay tres barrios afectados, con personas fallecidas y, por tanto, no vamos a olvidar, la ciudadanía no va a olvidar y el Ayuntamiento tiene que rectificar".

Desde el Ayuntamiento de València han informado de que ya se ha puesto en contacto con Unificación Comunista de España --una de las entidades que organiza el evento-- por la autorización pedida para ocupar la calle Literato Azorín entre las calles Cádiz y Sueca de las 9.00 horas de la mañana a las 21.00 horas del 20 de diciembre para la celebración de una fiesta homenaje a los afectados por la dana.

Y, sobre esta cuestión, se les ha explicado que "el sábado 20 de diciembre es una fecha complicada en la movilidad y accesibilidad de la ciudad por las fiestas navideñas por lo que la calle Literato Azorín no podía permanecer 12 horas cortada al tráfico".

Como alternativa, el consistorio ha planteado que, si pueden realizar la celebración "hasta las 16.30 horas, dejando la calle abierta al tráfico durante la tarde, se podría tramitar una nueva autorización de ocupación de la vía pública".

PREMIOS NO OLVIDAR LA DANA

Respecto a los premios, Edu Puerta ha destacado que la intención es que se puedan celebrar anualmente para seguir reconociendo la labor del voluntariado y ha explicado que contarán con 10 categorías y una extra con carácter honorífico. Cada uno de los premiados recibirá como galardón la estatuilla con la imagen de 'La Voluntaria' creada por el artista valenciano Paco Roca.

Las diez categorías son: movimientos o asociaciones sociales en las zonas afectadas; entidades humanitarias o de acción social, a nivel de toda Valencia o de toda España; ayuntamientos o instituciones en la gestión de la dana; divulgación, medios de comunicación, programas especiales; acciones por la salud mental; iniciativas educativas vinculadas a la dana; diversidad que represente la pluralidad de colectivos que participaron; iniciativas culturales; proyectos de reconstrucción y, por último, gremios.