Vox amenaza a Barcala con "romper" pactos con el PP si Alicante acoge menores migrantes no acompañados

Archivo - El alcalde de Alicante por el PP, Luis Barcala (i), y la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Carmen Robledillo (d) - Joaquín P.Reina - Europa Press - Archivo

La izquierda afea a los de Abascal su "crueldad inaceptable" por "usar" a estas personas como "arma de chantaje político"

ALICANTE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, donde está en la oposición, ha amenazado al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y a su equipo de gobierno del PP con "romper" pactos y "cualquier negociación posible", incluida la de los presupuestos de 2026, entre ambas formaciones si la capital alicantina acoge menores migrantes no acompañados ante el traslado de estas personas entre las comunidades autónomas propuesto por el Gobierno de España.

El partido que lidera Carmen Robledillo en el consistorio, a través de un comunicado, ha mostrado su oposición "frontal" a lo que ha calificado de "reparto obligatorio de menores inmigrantes" que, según ha asegurado, pretenden "imponer la Generalitat y el Gobierno central".

"Los menores deben ser inmediatamente repatriados con sus familias, que es donde deben estar. La ciudad ya tiene serios problemas de seguridad que se verían agravados si se aceptara este chantaje que se pretende imponer por el PP de Mazón y el Gobierno de Sánchez", han manifestado desde Vox.

En este sentido, han asegurado que "la lealtad de Vox no está con el PP, está con los alicantinos y su seguridad". "Si el PP colabora con la llegada de menas a Alicante, las consecuencias inmediatas pasan por la ruptura total de cualquier negociación posible, incluida la de los presupuestos de 2026. Vox seguirá defendiendo la seguridad, la soberanía y el futuro de nuestra ciudad, sin aceptar imposiciones del Gobierno de Sánchez ni cesiones del PP", han zanjado.

En el Ayuntamiento de Alicante, el ejecutivo del PP gobierna en minoría, por lo que necesita alcanzar acuerdos con el resto de grupos municipales para tratar de lograr una mayoría en el pleno. En este sentido, 'populares' y Vox, que está en la oposición, han pactado las cuentas municipales de este año y el anterior, además de otras normativas locales ante las que la formación liderada por Robledillo ha planteado a Barcala varias exigencias.

"CRUELDAD INACEPTABLE"

Desde la oposición de izquierdas, la portavoz del PSPV en el consistorio, Ana Barceló, ha lamentado la "crueldad inaceptable" de Vox por querer "usar a niños y niñas vulnerables como moneda de cambio político".

"Alicante no puede ser rehén del chantaje de la ultraderecha. Barcala debe decidir si gobierna para la ciudad o si se arrodilla ante quienes solo saben imponer y dividir", ha señalado en declaraciones distribuidas a los medios.

Barceló ha afirmado que "mientras Vox amenaza con dinamitar los presupuestos de 2026, el grupo socialista se ofrece al gobierno municipal para garantizar estabilidad y soluciones reales, con unos presupuestos que piensen en Alicante, que tengan en cuenta la necesidad de proporcionar una acogida digna y responsable de los menores, sin chantajes y sin una política del miedo".

Además, ha defendido "que Alicante no puede depender de la radicalidad de unos pocos" porque la ciudad "merece un gobierno valiente, que defienda derechos y no claudique ante quienes hacen política con la vida de los niños y niñas".

"ARMA DE CHANTAJE POLÍTICO"

Por su parte, EU-Podem ha difundido un comunicado en el que ha expresado su "más rotunda condena a las declaraciones realizadas por Vox, en las que amenazan con romper los pactos con el PP si se permite la llegada" a Alicante de menores extranjeros no acompañados.

"En primer lugar, queremos recordar algo básico: estamos hablando de niñas y niños, de menores de edad que llegan solos huyendo de la guerra, la violencia, la persecución o la pobreza extrema. Son criaturas indefensas que merecen protección, cuidado y un futuro digno. Criminalizarlos, presentarlos como un "problema de seguridad" o como una amenaza, es un acto de deshumanización inaceptable en una sociedad democrática", ha valorado la coalición que encabeza Manolo Copé.

En esta línea, considera "intolerable" que "Vox utilice el dolor y la vulnerabilidad de estos menores como arma de chantaje político". "La política municipal y autonómica no puede estar sometida a la lógica de la amenaza ni al discurso del odio. Alicante es una ciudad diversa y solidaria, que no puede permitir que se extienda un mensaje xenófobo que pone en riesgo la convivencia", ha añadido.

De esta forma, EU-Podem ha reclamado a Barcala y al PP "que rechacen de forma clara y pública este tipo de declaraciones" y "que se comprometan a garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de menores, que obliga a todas las administraciones a velar por su seguridad y bienestar".

"Defender los derechos de la infancia no es una opción, es una obligación. Los menores migrantes no acompañados necesitan acogida, acompañamiento educativo y social y una oportunidad de integración. Alicante debe estar a la altura de los valores democráticos, humanitarios y de solidaridad que la mayoría de la ciudadanía comparte", ha continuado la coalición, que ha sentenciado: "La seguridad no se construye con discursos de odio ni con amenazas, sino con políticas de justicia social, igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos".