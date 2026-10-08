Vox aplaza la comisión de Les Naus en Les Corts para "evitar interferencias" en las elecciones

Archivo - Comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en Les Corts y presidenta de la comisión sobre las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus, Ana Vega, ha registrado este jueves un escrito para solicitar el aplazamiento de la próxima sesión del órgano, prevista los próximos 20 y 22 de octubre, para una nueva fecha "que se concretará en una nueva solicitud que se formulará oportunamente".

Aunque esta solicitud no concreta los motivos del aplazamiento, fuentes de Vox señalan que se pretende "evitar interferencias en el proceso electoral" del 29N, dado que "existe un proceso judicial que sigue su trámite" sobre las adjudicaciones de las viviendas del residencial Les Naus de Playa de San Juan (Alicante), "para que no sea utilizado de forma oportunista y partidista por parte de ningún partido político".

La comisión de Les Naus en Les Corts, que llevaba sin convocarse desde antes de verano, estaba prevista para el 20 y 22 de octubre con 12 comparecientes, seis para cada jornada. En ese listado, ahora aplazado, figuran cuatro investigados en la causa judicial sobre las adjudicaciones de este complejo, entre ellos el suegro --que también tiene un piso en Les Naus-- de la exconcejala de Urbanismo en Alicante con el PP Rocío Gómez --igualmente adjudicataria de un inmueble, que dimitió de su cargo tras conocerse este hecho y que se encuentra entre los 15 imputados en el juzgado--.

También estaban citados la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant o la arquitecta del consistorio alicantino que es pareja del funcionario --e igualmente imputado-- de la Conselleria de Vivienda responsable de los visados de la promoción, así como dos hijos y un sobrino de María Pérez-Hickman, jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante que también está imputada y que dimitió como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio después de trascender que estos tres familiares suyos eran beneficiarios de inmuebles en Les Naus.

Respecto al aplazamiento de estas comparecencias, fuentes de Vox defienden que "la vivienda es el tema que ha motivado el adelanto electoral" y que es algo "lo suficientemente sensible, importante y grave como para ser tratado de una forma seria, precisa y con el rigor que merece". "La comisión de investigación de las VPP de Alicante se aplaza para que no sea instrumentalizada por ningún partido político", subrayan.

Además, aseguran que este órgano "está siguiendo una línea de trabajo que ha permitido esclarecer sucesos clave sobre el tema de Les Naus como las declaraciones de Toni Gallego o la imputación por parte del juzgado de la cúpula de la cooperativa ante las posibles irregularidades cometidas en el reparto de las viviendas tras su paso por la comisión". "Lo que demuestra que es una comisión seria y en la que se está trabajando con rigor para depurar responsabilidades", sostienen.

"COBARDES"

Por su parte, Compromís acusa a Vox y a su líder, Santiago Abascal, de ser "cobardes" ante esta petición de posponer sin nueva fecha las próximas sesiones de la comisión de Les Naus en Les Corts. "Esta maniobra protege al PP y dificulta el avance en la clarificación de un escándalo que afecta directamente al derecho a la vivienda del pueblo de Alicante", manifiesta la portavoz de Vivienda de la coalición valencianista, Mª José Calabuig.

A su juicio, esta acción reproduce en Les Corts "la protección política que Vox ha ofrecido al PP en el Ayuntamiento de Alicante", donde la comisión municipal ha terminado sin opinión conjunta, un resultado que considera un "cierre falso" que deja sin aclarar las responsabilidades políticas. "En lugar de poner medios para saber lo que ha ocurrido, ponen obstáculos. Primero en el Ayuntamiento y ahora en Les Corts: cuando es necesario exigir explicaciones al PP, Vox se pone a su lado", denuncia en un comunicado.

Compromís señala que esta petición de aplazamiento coincide con la ausencia de los diputados de Vox durante el minuto de silencio celebrado este jueves en el pleno de Les Corts en memoria de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de su casa en Madrid el 23 de septiembre y fallecida este miércoles en un hospital tras convertirse en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda: "Hoy Vox se ha mostrado como un partido miserable al ausentarse del minuto de silencio debido a la muerte de Maricarmen. Y el mismo día, se dejan manipular como marionetas por el PP para posponer la comisión de Las Naus y encubrir al alcalde de Alicante", el 'popular' Luis Barcala.