Vox censura que Compromís recurra a "una señora imputada" como Oltra para su candidatura al Ayuntamiento de València

Archivo - El síndic de Vox, José María Llanos - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha censurado que Compromís recurra a "una señora que en estos momentos está imputada" para su candidatura al Ayuntamiento de València y "para que ponga orden dentro de la casa", dado que ha considerado que en la coalición existen "muchos líos, muchos personalismos, muchos egos y muchas luchas" internas.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, dos días después de que Oltra, en el congreso de Iniciativa celebrado el sábado, anunciara su voluntad de regresar a la primera línea política y convertirse en la candidata de la coalición a la alcaldía. "Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", proclamó.

Sobre la candidatura de Oltra, ha señalado que "muy mal tiene que ir dentro de casa en Compromís y muchos líos, muchos personalismos, muchos egos y muchas luchas tienen que haber para tener que recurrir a una señora que en estos momentos está imputada para que ponga orden dentro de la casa". "Poco más tenemos que decir al respecto", ha añadido.

Preguntado por la aglutinación de los partidos a la izquierda del PSPV en la figura de Mónica Oltra, el síndic de Vox ha explicado que su grupo no va a "hacer valoraciones de lo que haga la izquierda, simplemente de lo que haga la izquierda hacia dentro", pero sí de "todo el daño que hace la izquierda hacia fuera".

Sobre el hecho de que Vox no haya anunciado todavía su candidato a la alcaldía de València, José Mª Llanos ha apuntado que este escenario "no es la primera vez" que se produce, por lo que en su formación están "siguiendo la coherencia de siempre". "Nosotros defendemos un proyecto, defendemos un programa, defendemos el bienestar de los valencianos y aquí no hay personalismos", ha argumentado.

VOX PRESENTARÁ A SU CANDIDATO EN "EL MOMENTO LEGAL OPORTUNO"

Por tanto, a su juicio "da igual quién sea" el candidato de Vox para las próximas elecciones: "Como en todas las que ha habido hasta las presentes, Vox lo único que quiere es lanzar el mensaje, el programa, las políticas que interesan a los valencianos y en el momento legal oportuno presentaremos nuestros candidatos".

En este contexto, Llanos ha resaltado que, a instancias de Vox, la comisión de peticiones del Parlamento Europeo debatirá el 6 y 7 de mayo "sobre la situación de esta señora --en alusión a Mónica Oltra-- y la imputación que tiene en los tribunales". "La labor ya de los tribunales se la dejamos para ellos, total respeto", ha añadido.