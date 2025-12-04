Vox dice que lo importante es que Llorca "cumpla", no los consellers o de quién dependa política lingüística

El presidente de Vox Valencia, José María Llanos (i), durante su debate de investidura como nuevo president de la Generalitat, en Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025 - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha afirmado que las personas que forman parte del nuevo Consell de Juanfran Pérez Llorca "no son lo importante, sino el trabajo que desarrollen y que cumplan los compromisos" que acordó el PP con su partido para la investidura. Además, ha sostenido que "da igual" de qué departamento dependa la política lingüística y que lo importante son las medidas que se apliquen en este ámbito.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas a su llegada al Palau de la Generalitat al acto de toma de posesión de los 11 consellers del nuevo gobierno valenciano de Llorca, que fue investido gracias a los votos de Vox en Les Corts.

"Nosotros siempre hemos dicho, y lo ha dicho Santiago Abascal, lo hemos dicho en Vox, que no son las personas lo importante, sino el trabajo que desarrollen, que cumplan sus compromisos, los que acordaron con Vox. Luego, por sus obras les conoceremos, nada más", ha dicho.

Cuestionado por la decisión de Llorca de que política lingüística dependa de presidencia en lugar de la Conselleria de Educación y por las palabras del 'president' a favor de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Llanos ha zanjado: "Al final es una cuestión de las políticas que se realicen, no de quién las haga. Por tanto, da igual en qué consejería esté".