Vox dice que no hay "nada que contar" sobre presupuestos 2026 y el PP valora que aprobarlos sería el "escenario ideal"

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, en la reunión de la Junta de Síndics - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que, sobre los presupuestos de la Generalitat para 2026, "aún no hay nada que contar" y ha prometido que, cuando "haya algo" que hacer público, los medios serán "no los primeros, pero los segundos" en saberlo. Mientras, el 'popular' Nando Pastor ha afirmado "desconocer" si hay unas cuentas "preparadas o no" por el Consell y ha insistido en que el "escenario ideal" sería poder aprobar unas este ejercicio.

Así lo han manifestado desde ambos grupos, en rueda de prensa tras la junta de síndics de este martes, preguntados por las negociaciones de cara a la posible aprobación de los presupuestos de la Generalitat para el presente ejercicio. Hace unas semanas, el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, avanzó que abriría "diálogo" con Vox para ver "si somos capaces de conseguir" aprobar estas cuentas.

De un lado, Llanos (Vox) ha expuesto, al ser preguntado por esta cuestión: "Voy a ser muy claro. Cuando haya algo que contar, ustedes serán no los primeros, los primeros serán los dos grupos parlamentarios --PP y Vox--, serán los segundos en saberlo". Repreguntado al respecto, ha insistido en que su contestación "significa que aún no hay nada que contar" sobre este tema.

Cuestionado sobre si en este contexto se decantan por aprobar unas cuentas para el actual ejercicio 2026 o si optarían por negociar directamente las del próximo 2027, el síndic de Vox ha ratificado la "firme convicción" de su grupo por que las cuentas que están actualmente en vigor "se tienen que cumplir", como también se deben ejecutar los acuerdos con el PP.

"Todos somos conscientes de que vivimos todavía la excepcionalidad de los presupuestos ahora en vigor, que se pospusieron por la desgracia de la tragedia de la riada", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que a medida que va "pasando el tiempo" se "juega" con las cuentas "de manera que si se retrasara mucho" la aprobación de unas nuevas esto "no tendría mucho sentido". "No lo sé", ha deslizado.

En todo caso, ha subrayado que impulsar unos nuevos presupuestos "le compete al Consell" y Vox en este aspecto actuará "en consecuencia". Como "ejemplo claro" de ello ha mencionado que en 2025 tuvieron que darle dinero a la "traidora" Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) porque los presupuestos de ese año "se aprobaron a finales de mayo y ya estaban actuando con los anteriores". "Sí que se ha recortado gracias a Vox a la Academia de la Lengua Catalana, pero había que cumplir con los compromisos de los presupuestos anteriores durante esos cinco meses", ha matizado.

VOX TIENE UN PACTO DE INVESTIDURA CON EL PP

En otro orden de asuntos, preguntado por si Vox se plantea entrar a formar parte del Gobierno valenciano tras las últimas manifestaciones del líder de su partido, Santiago Abascal, el síndic ha replicado que este último "también dijo que antes de hablar de sillones, consejerías, presidencias o mesas iban a hablar de programa, de contenido, de nuestras exigencias claras para formar parte de esos gobiernos".

Dicho esto, y "en consecuencia" con ello, ha indicado que en la Comunitat Valenciana "ya tenemos un pacto de investidura por el cual Vox apoyó la investidura" de Juanfran Pérez Llorca. "Contemplamos en 2027 ser el gobierno autonómico de todos los valencianos", ha zanjado.

"VAMOS A VER SI ES POSIBLE"

Por su parte, el portavoz del PP, Nando Pastor, cuestionado por las palabras de Llanos sobre los presupuestos de 2026, ha agregado: "Si el síndic de Vox dice que no hay nada que contar... imagínese lo que le puedo contar yo".

Además, ha asegurado desconocer "si hay un presupuesto preparado o no" y ha insistido en que "siempre se ha dicho" que el "escenario ideal" sería aprobar unas nuevas cuentas. "Vamos a ver si es posible sacarlas adelante", ha aseverado.

Y ha contrapuesto la situación de la Comunitat Valenciana, que tiene "unos presupuestos en vigor", con la del Gobierno de España, que "hace tres años que no los tiene". "Eso sí que es duro y contundente, nosotros no anunciamos nada que creemos que no vamos a cumplir", ha afeado al líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y a la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, que "en diferentes ocasiones han anunciado unos presupuestos que nunca han llegado". "Son dos maneras distintas de entender la política", ha agregado.