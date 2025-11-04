Vox dice que "todavía no hay negociaciones" con el PP para acordar el sustituto de Mazón: "Vamos a respetar los tiempos"

VALÈNCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha asegurado que en este momento "todavía no hay negociaciones" con el PP para acordar la persona que relevará a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, al tiempo que ha instado a los 'populares' a "aclararse". "Vamos a respetar los tiempos y, cuando tengamos delante las distintas opciones, sabrán perfectamente cuál es la decisión" de Vox.

De este modo lo ha manifestado este martes en rueda de prensa tras la junta de síndics, en la que ha manifestado que "la situación es la misma que ayer", cuando afirmó que no había "ningún contacto" con el PP. "Lo que Vox pide es que el PP se aclare", ha expresado, aunque ha rechazado "por respeto" entrar a valorar "lo que tiene que hacer el PP". "Cuando lo decidan, les diremos sin ningún problema cuál es la posición de Vox", ha avanzado.

Llanos ha remarcado que "no ha cambiado nada" respecto a ayer, por lo que "no hay negociación, no hay candidatos, no hay propuestas". "No puedo decir nada, no lo sé. Mi único escenario futuro es un gobierno con mayoría absoluta de Vox, todo lo demás serían cuestiones a negociar en su momento", ha deslizado.

Preguntado por cuál es la "preferencia" de Vox de cara a elegir a la persona que relevará a Mazón, el síndic ha manifestado que el Consell "es del PP", por lo que en este partido tendrán "las facultades para tomar las decisiones". "Y cuando las presenten, cuando se aclaren, Vox entrará a estudiar la cuestión. Antes no tenemos nada que decir, incluso por respeto a las competencias del propio 'president'", ha aseverado.

Cuestionado sobre si alguien en el PP ha hablado con él respecto a esta cuestión, ha rechazado dar detalles sobre "conversaciones personales", pero ha insistido en que "no ha cambiado nada desde ayer", así como en la necesidad de que "cuanto antes el PP sepa hacia dónde va y se aclare". "Es lo único que nos importa para el bien de la Comunidad Valenciana", ha añadido.

Inquirido sobre qué quiere decir cuando le dice al PP "que se aclare", Llanos ha matizado que se refiere "a todo el abanico de posibilidades que hay" encima de la mesa tras la renuncia de Mazón. "Lo conocen perfectamente, todas las facultades que tiene el PP ostentando el gobierno de la Generalitat", ha indicado.

LO MEJOR, UN "GOBIERNO ESTABLE"

Sin embargo, ha declinado "adelantar ninguna posición, aunque sea por respeto al partido que ostenta el gobierno" de la Generalitat, puesto que Vox "no estamos en el gobierno". No obstante, a su juicio, "lo mejor para los valencianos, ahora y siempre, es un gobierno estable que defienda las ideas de Vox".

Preguntado por quiénes serán los negociadores por parte de Vox para acordar con el PP la persona que relevará a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, ha argumentado: "Si todavía no hay negociación, ¿cómo vamos a saber quiénes son los negociadores?"

Sobre la ausencia del síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, quien podría sustituir a Mazón al frente de la Generalitat, de la junta de portavoces de hoy, Llanos ha manifestado que "no es la primera vez" que no acude, por lo que no le llama "especialmente la atención". "A veces no podemos asistir --a la junta de síndics-- y creo que Juanfran no es la primera vez que no ha asistido", ha apuntado.

Precisamente, preguntado por si el PP ha trasladado a Vox el nombre de Pérez Llorca, el síndic de Vox ha manifestado que ha "tenido conocimiento de la noticia de 'ABC'", pero ha rechazado "valorar las noticias de los diarios". "También me ha llegado otra diciendo todo lo contrario", ha señalado.

Cuestionado sobre qué escenario le "gustaría más", si una convocatoria electoral o un 'president' interino, José Mª Llanos ha respondido que preferiría "un presidente autonómico y un gobierno con Vox con mayoría cualificada para acabar con los traidores que tenemos dentro" como la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). "Esto es lo único que nos interesa", ha asegurado.

"SIEMPRE PREPARADOS" PARA ELECCIONES

Y sobre si están preparados en su formación para un hipotético adelanto electoral en la Comunitat Valenciana, ha garantizado que Vox "siempre está preparado" para este escenario, "porque estamos en la calle, con la gente, y no hemos dejado de estarlo". "Hemos venido a cambiar las cosas siempre desde el minuto uno y estamos preparados para afrontar cualquier proceso electoral", ha argumentado.

Por eso mismo, preguntado por si se sentirían "responsables" en caso de no continuar la legislatura, ha esgrimido que en Vox "solo somos responsables ante quienes nos votaron y nos puedan votar, que es el pueblo valenciano, no ante ningún grupo parlamentario".

Paralelamente, José Mª Llanos ha afeado al PP que parezca que "más que cerrar una supuesta crisis, lo que hace es abrirla", y ha lamentado que el líder de este partido, Alberto Núñez Feijóo, "se les ocurriera ayer dar un balón de oxígeno al 'sanchismo'" con la dimisión de Carlos Mazón.