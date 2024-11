Vox insta al nuevo Consell a "ponerse a trabajar" para sacar adelante la situación "tan grave" tras la DANA

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha instado al nuevo Consell tras la remodelación que efectuará en las próximas horas el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a "ponerse a trabajar desde ayer" para "sacar adelante" la situación "tan grave" que vive la Comunitat Valenciana tras la DANA del pasado 29 de octubre. "Sea quien sea ese nuevo gobierno, desde luego que se ponga a trabajar", ha asegurado el síndic de esta formación en Les Corts Valencianes, José Mª Llanos.

En declaraciones a los medios este lunes, preguntado por la nueva portavoz del Consell, labor que asumirá la vicepresidenta Susana Camarero, según anunció la Generalitat este domingo, Llanos ha indicado que "hasta ahora" lo único que conocen es que la consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda asumirá esta función, "como ya lo estaba haciendo durante estas casi tres semanas desde la tragedia". "Es lo único que tenemos hasta ahora, aunque parece que en unas horas se darán más datos", ha apuntado.

También ha afirmado conocer "más datos" de la nueva Conselleria de Emergencias e Interior, "que suponemos que se separará de Justicia", y de la vicepresidencia de la reconstrucción. En cualquier caso, Llanos ha instado a Camarero a que asuma "de verdad" la portavocía del Consell.

"Ya le dijimos en la comparecencia a Mazón que hay que dar cuenta a los valencianos todos y cada uno de los días de la actualización de datos, las decisiones que se están tomando y las soluciones que se están dando a los afectados y a sus familias", ha reiterado.

Así, ha urgido al Consell a proporcionar soluciones habitacionales "desde ya" a todos los afectados, así como a los pequeños empresarios y autónomos. "Me estaban diciendo que van a tener que entrar en concurso a final de este mes si no les llegan las ayudas que se requieren", ha advertido.

En esta línea, ha subrayado que estas soluciones "no son para dentro de tres meses", sino que tienen que ser "desde ya" y se tienen que abordar, por ejemplo, para la adquisición de vehículos.

"NO PARECE QUE FUERA CONVENIENTE"

Por otro lado, preguntado por una información publicada por 'eldiario.es' que recoge que Mazón adjudicó a dedo uno de los primeros contratos de emergencia a la firma en la que trabajó su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, el síndic de Vox ha asegurado que "a priori" desde su formación no tienen "nada que decir si las cosas se han hecho de forma regular". Pese a ello, ha reconocido: "Otra cosa es lo que pueda parecer, y desde luego no parece que esa primera adjudicación fuera conveniente".

"Otra cuestión también son las posibilidades que uno tiene a personas o empresas de confianza para dar soluciones en el primer momento. Poco tenemos que decir de eso, porque podríamos hablar también de los 40 millones que ya se han facturado para la maquinaria pesada que se ha utilizado también desde empresas que trabajan con el Gobierno nacional", ha apuntado.

Por esta razón, ha considerado que todo ello evidencia que el Estado autonómico está "fallido, colapsado e inútil". "Las luchas competenciales entre el PSOE, que gobierna la nación, y el PP, que gobierna la Generalitat, las están pagando los afectados, que son los únicos que a nosotros nos interesan en este momento", ha lamentado.

Además, sobre la solicitud anunciada por el PSPV de la factura de la comida del 'president' Carlos Mazón el pasado 29 de octubre, José Mª Llanos ha subrayado que la transparencia "es esencial en un cargo público y un representante político del nivel del presidente de la Generalitat".

No obstante, ha matizado: "A mí, cuánto le costó la comida, sinceramente y puntualmente, no me interesa. Lo que me interesa es si él cumplió con sus competencias y con sus responsabilidades desde el primer momento. Lo demás no nos importa".

Al respecto, ha valorado que Mazón, en su comparecencia el pasado viernes, "intentó explicar que estuvo al tanto de todo el día de la tragedia con su Consell". "Nos intentó explicar cómo los avisos no habían llegado. Y yo le eché en cara que una emergencia no se pasa porque te digan que se va a pasar. Se pasa cuando ya, efectivamente, ha pasado", ha añadido.

Por ello, ha insistido en la "negligencia" del Gobierno valenciano y ha apuntado que será en la comisión de investigación solicitada por Vox en Les Corts donde "todo el devenir de los acontecimientos va a tener que conocerse con luz y taquígrafos".