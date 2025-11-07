Vox insta al PP a decidir el candidato a suceder a Mazón y constata "buena voluntad de negociación"

El presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha instado al PP a decidir quién va a ser su candidato para sustituir a Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana y ha constatado la "buena voluntad de negociación" entre ambas formaciones.

Así lo han explicado fuentes de Vox, tras la primera toma de contacto entre los 'populares' y el partido liderado por Santiago Abascal para elegir al próximo jefe del Consell

Desde Vox han señalado que, tras la elección del PP de su candidato a 'president', deberán explorar la "disposición" de esta persona a "acordar políticas que permitan continuar con la reconstrucción" de la Comunitat Valenciana, así como "su defensa frente a las políticas destructivas de Pedro Sánchez".