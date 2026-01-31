Vox Mislata exige la dimisión de Bielsa tras rechazar la comisión de investigación sobre el hinchable

Archivo - Agentes de la policía nacional investigan la atracción hinchable en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Mislata (Valencia) ha registrado una moción en la que exige la reprobación y dimisión del alcalde de la localidad, Carlos Fernández Bielsa, después de que el consistorio, gobernado por el PSPV, defienda que "no existen hechos nuevos determinantes" en la investigación judicial sobre el accidente del castillo hinchable de 2022, en el que fallecieron dos menores de edad, "que justifiquen o legitimen la constitución de una comisión de investigación".

Esta iniciativa llega tras "una sucesión de escándalos, mala gestión, desprecio a la transparencia y, especialmente, por las recientes declaraciones públicas de los padres de una de las niñas fallecidas en el accidente del castillo hinchable, quienes han acusado al alcalde de mentir, bloquear la comisión de investigación y no haberse reunido jamás con ellos", ha subrayado el grupo municiapal Vox en un comunicado.

Los padres de Vera, la niña de 4 años que falleció al ser tumbado por el viento un hinchable en la feria de la localidad, aseguraron ayer que es "falso" que el equipo de gobierno y el primer edil, Carlos Fernández Bielsa, hayan empatizado con ellos y les retaron a ofrecer "de una vez las explicaciones oportunas" para ayudarles a "terminar cuanto antes con esta pesadilla que es el proceso judicial". "Pero no de cualquier manera, sino con todos los responsables en el banquillo", advirtieron.

El portavoz de Vox en Mislata, Álvaro Galán, ha declarado que "el Ayuntamiento se ha convertido en una agencia de propaganda del PSOE y de colocación". "Los vecinos están pagando el precio de una gestión opaca, alejada de las prioridades reales del municipio, con una deuda disparada, impuestos asfixiantes y servicios básicos abandonados", ha remarcado.

Desde Vox señalan que el consistorio "ha acumulado una deuda cercana a los diez millones de euros, mientras se han recortado ayudas sociales esenciales como el Plan Social de Empleo en años anteriores". A esto se suma "la polémica contratación, sin concurso público, de un alto cargo vinculado al entorno del exministro socialista José Luis Ábalos, con un coste superior a los 41.000 euros en apenas seis meses".

La concejal de Vox María Moscardó ha manifestado que "lo más grave es la falta de humanidad demostrada por el alcalde en el caso del trágico accidente de la feria navideña". "Las familias de las menores fallecidas siguen sin respuesta ni acompañamiento institucional. Recientemente, los propios padres han denunciado públicamente el bloqueo a la comisión de investigación y el silencio por parte del alcalde", ha apostillado.

Vox denuncia también que "muchos proyectos anunciados, como la residencia de mayores, el acceso norte o el nuevo auditorio municipal, permanecen paralizados, con retrasos o sin comenzar, pese a haber sido utilizados como promesas electorales durante años". Desde la formación insisten en que "Mislata merece un gobierno transparente, eficaz y comprometido con sus vecinos, no un régimen de propaganda con fines partidistas", ha declarado el portavoz Álvaro Galán. Por ello, instan al alcalde a "asumir responsabilidades y presentar su dimisión de manera inmediata".